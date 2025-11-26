Sensibilización. #25N con actividades de promoción en Abra Pampa

La jornada se realizó junto a estudiantes de la carrera de Enfermería del IES N° 1.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realizó este martes una actividad de promoción y sensibilización destinada a la comunidad en general de Abra Pampa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer junto a estudiantes de la carrera de Enfermería del IES N° 1.

Asimismo, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Abra Pampa, entregaron folletería y recursos informativos con el fin de ampliar el acceso a información fortaleciendo la prevención y la construcción de relaciones libres de violencia por motivos de género.

El dispositivo se encuentra ubicado en Avenida Buenos Aires esquina La Rioja.

Es importante recordar que se encuentra habilitada la línea provincial 0 800 888 4363, las 24 horas todos los días del año para casos de urgencia o por consultas de quienes conozcan casos de violencia de género y necesiten asesoramiento.