Sensibilización. Acto conmemorativo por el #25N se realizó en Purmamarca

En la jornada se reafirmó el compromiso de articular acciones en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro acompañó en la jornada al Intendente de Purmamarca, Humberto López, en el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

En la oportunidad se reafirmó el compromiso de articular acciones en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres, con información que permita a la comunidad identificar posibles situaciones de vulnerabilidad, conociendo tipos y modalidades.

Asimismo es importante conocer los dispositivos que existen en la provincia donde profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía brindan contención, acompañamiento y asistencia a mujeres en situación de violencia.

En Purmamarca el Centro de Atención funciona en Belgrano S/N sede del municipio.

En Jujuy hay 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos a lo largo y ancho de la provincia, con equipos interdisciplinarios capacitados para urgencias, activando el protocolo de inmediato o asesoramiento para saber cómo actuar ante casos de violencia.

La jornada permitió compartir un espacio de reflexión y sensibilización junto a toda la comunidad, con la finalidad de fortalecer el trabajo conjunto para promover ámbitos mas seguros, respetuosos, igualitarios y libres de violencia por motivos de género y discriminación.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, se agradeció al Área de Género de la Municipalidad de Purmamarca por la invitación y la acción sostenida para garantizar el acceso a derechos en territorio.

Estuvieron presentes el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado del Consejo Provincial de Mujeres y Guillermina Cruz, referente del Área de Género de Purmamarca.