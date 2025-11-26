Sistema público. Accesibilidad: jornada de atención de TeleAPS en Calilegua

La estrategia se realiza determinando población a cargo y permite contar con profesional médico todos los días en cualquier punto del interior de la provincia.

A través del Ministerio de Salud, el Gobierno de Jujuy continúa con las acciones que permiten accesibilidad y descentralización de los servicios del sistema público para una mejor calidad de vida de la población, ejes que se expresan en la segunda etapa del Plan Estratégico de Salud y que se llevan adelante a través de estrategias como telemedicina.

En esa línea, avanza con el trabajo de Tele Atención Primaria de la Salud (TeleAPS), línea de asistencia virtual que se desarrolla en la provincia brindando cobertura a todo el interior permitiendo búsqueda y seguimiento de personas con diabetes y otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial y que fue nominada a los premios Martín Fierro Salud 2025 por el acceso equitativo y la interculturalidad, que tiene como estrategia la población a cargo, donde hay un médico en cada puesto de salud, haciendo tanto prevención como atención en el caso que fuera necesario, derivación temprana, oportuna y pertinente y formando parte de una red de atención de complejidad creciente de periferia centro.

“Con el acompañamiento de la agrupación Ckausama Kunza (Vida Nuestra) que nuclea a pueblos originarios y que cuenta con equipamiento donado por Canadá para una mejor detección temprana y seguimiento de personas con diabetes, realizamos en ocasión del Día Mundial de la Diabetes una jornada de atención en Calilegua”, explicó el médico, Augusto Ittig.

“En esta estrategia, a partir de la detección con el testeo de la persona, avanzamos con el seguimiento en consultorios virtuales. Esto significa que el paciente se ubica frente al dispositivo, en este caso computadora o bien, teléfono móvil y cuenta con la asistencia del médico clínico de manera remota, quien evalúa de acuerdo al muestreo y en base al examen físico”, explicó Ittig.

“La persona se encuentra en el consultorio junto a un enfermero o agente sanitario que es parte de esta consulta, complementando la valoración. La información se carga luego en el módulo de Historia Clínica Electrónica (HCE) para avanzar en el seguimiento”, detalló y remarcó que “cumplida la parte presencial, la parte virtual de la consulta tiene el plus de tener disponibilidad del médico todos los días en cualquier punto en el territorio”.