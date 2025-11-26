Tomó estado parlamentario el Presupuesto 2026 y se prestó acuerdo para cargo de jueces de la Suprema Corte de Justicia

También se aprobó la creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento de la Provincia.

En una doble jornada de trabajo legislativo y con una agenda orientada en el tratamiento de iniciativas de distinta índole, la Legislatura de Jujuy llevó a cabo su 11 Sesión Ordinaria. En la sesión se ratificaron significativas propuestas y manifestaciones de interés, en un contexto de extenso debate, en la que tomó estado parlamentario el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2026, y en ese sentido se señaló que el próximo lunes estará presente el ministro de Hacienda, Federico Cardozo y todo su equipo para explicar el mismo. También se sancionaron varios proyectos de ley y declaraciones presentadas por los legisladores.

La sesión dio inicio con el izamiento de las Bandera nacional y la Nacional de la Libertad Civil a cargo de las diputadas Alejandra Elías y Valeria Gómez respectivamente.

Tras lo cual se dio ingreso a 5 pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo y se pidió un breve cuarto intermedio para que la comisión de Asuntos Institucionales realice el estudio y tratamiento de los mismos. Al respecto el diputado Santiago Jubert solicitó que luego del tratamiento y al finalizar la sesión ordinaria, se realice una especial para oficializar para el tratamiento de los mismos.

En el transcurso de la sesión, se abordaron los despachos de comisión incluidos en el orden del día y se leyó el listado de proyectos de ley que alcanzaron el estado parlamentario, los cuales fueron enviados a las comisiones pertinentes para su estudio.

En el momento de las cuestiones previas al orden del día, la legisladora Malena Amerise hizo un homenaje a la memoria del recientemente desaparecido periodista palpaleño Franco Rufino, destacando su labor dilatada en distintos medios de esa ciudad que causó un hondo pesar a toda la comunidad de Palpalá, dijo Amerise. Y agregó que todos van a llorar su partida al tiempo que ponderó su rol como profesional de los medios.

Por su parte el diputado Pedro Belizan pidió que se haga el requerimiento al Ministerio de Educación para que instrumente los medios para arreglar una máquina esencial para el estudio y formación de los alumnos de la escuela técnica lo que va a redundar en beneficio de la formación de profesionales.

En tanto el diputado Martin Fellner reclamó por el retraso del proyecto de la coparticipación municipal tenemos que terminar con una política de distribución discrecional, sostuvo.

Diego Rotela expresó su preocupación frente a la resolución de la Comisión Nacional de Valores que habilita a jóvenes de 13 años a realizar inversiones, sumada a la decisión del Estado de desregular la venta de armas. Señaló que este nivel de libertinaje puede resultar peligroso para mucha gente inocente.

En el tratamiento legislativo del orden del día se trató en primer lugar el tema de la venta en subasta pública de aquellos bienes muebles registrables y no registrables e inmuebles que, por diferentes razones, se encuentran fuera de servicio y/o en desuso y/o sin uso y/o resulten improductivos. A lo que la diputada Gisel Bravo expuso que esto le va a permitir al ministerio de Hacienda, luego de un exhaustivo trabajo reformar un programa adaptándose a la realidad. Fue sancionada como Ley N 6484.

También se facultó al Ejecutivo a que pasen a planta permanente al personal contratado que se desempeña bajo modalidad de contrato de servicios con antigedad de cinco (5) años o más cumplidos al día 31 de diciembre de 2024. Fue sancionado por unanimidad como Ley N 6485.

Por otro parte se trató la creación del Consejo de la Magistratura y Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Jujuy, cabe aclarar que el proyecto es el resultado de un trabajo exhaustivo y colaborativo, en el que se contó con la participación y aportes de todos los sectores involucrados, garantizando que el mismo refleje las necesidades y expectativas de la sociedad y que se ajuste a los principios de transparencia, eficacia, celeridad y justicia, así se refirió el miembro informante, la diputada Gisel Bravo, y explicó que y estará compuesto por 11 miembros y comentó que este proyecto es fruto de un arduo trabajo con los aportes de muchos especialistas, y que va a traer mayor transparencia y eficiencia a la justicia. Se sancionó por mayoría como Ley N 6486.

Se sumó al tratamiento también, el de Instituir al 05 de noviembre de cada año como Día del Folclorista Jujeño, en conmemoración al natalicio de Ricardo Vilca y Amaranto Chañi; y a través de estas figuras realzar el trabajo constante y la dedicación de cientos de hombres y mujeres que abrazan el folclore como bandera de la identidad provincial. De esta forma se refirió la diputada Mariela Ortiz que destacó el rol que ambos folcloristas hicieron a la música jujeña, además de destacar que ese mismo día se registró en Sadaic el carnavalito El Humahuaqueño. Queremos que ese día sea un día en que tengamos presentes a quienes conservaron nuestras raíces. Se sancionó por unanimidad como Ley N 6489.

Se aprobó también el proyecto de resolución del nombramiento de la Sra. María Eugenia Villada, para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Malos Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes previsto por Ley N 6.13. Fue sancionado como resolución N 18. En este mismo sentido se dio ingreso al pedido del pliego remitido por el Poder Ejecutivo del nombramiento del Lic. Antonio Durbal Carrizo para integrar el mismo comité.

Sesión Especial para prestar acuerdos a jueces de la Suprema Corte de Justicia

Al finalizar la sesión ordinaria se procedió al inicio de la 5 Sesión Especial en la que se trató el pedido de acuerdo de los abogados, Gonzalo Cesar de La Colina, Eduardo Esteban Uriondo, Jorge Lisandro Aguiar y Emma María Mercedes Arias como jueces de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy.

Al referirse a esto la diputada Gisel Bravo, presidenta de la comisión de Asuntos Institucionales, que evaluó los pliegos, sostuvo que al haber realizado las entrevistas consideraron que son idóneos para el cargo por trayectoria y capacidad para desempeñarse en el cargo. Fueron aprobados por mayoría de la Cámara como acuerdos N 17, 18, 19, y 20.

Asimismo, se pido acuerdo para que el abogado Diego Eduardo Chacón ocupe el cargo de Procurador General Adjunto del Ministerio Público de la Acusación. Se aprobó por la mayoría como acuerdo N 21.

Con lo cual se dio por finalizada la sesión especial.