Turismo. El Encuentro Provincial de Guías puso en valor el rol clave del sector turístico

Más de 100 profesionales participaron de la jornada organizada por la Asociación de Guías de Turismo en el Cabildo Histórico. El secretario de Turismo Diego Valdecantos destacó la importancia de los guías como puente entre los visitantes y el patrimonio provincial.

El II Encuentro Provincial de Guías de Turismo reunió el martes pasado a más de un centenar de profesionales, estudiantes y actores del sector en el Salón Éxodo del Cabildo Histórico. La jornada, que se extendió de 9 a 19 horas, tuvo como eje central el rol del guía como factor clave en la experiencia turística de Jujuy.

El secretario de Turismo de la provincia, Diego Valdecantos, encabezó el acto de apertura y destacó el trabajo de los guías locales. «Son la cara visible de nuestro destino, quienes reciben a los visitantes y les transmiten el valor de nuestro patrimonio natural y cultural. Su labor es fundamental para que cada turista se lleve la mejor experiencia de Jujuy», señaló el funcionario.

El encuentro, organizado por la Asociación de Guías de Turismo de Jujuy en el marco de su 25° aniversario, duplicó la convocatoria del año pasado. En 2024, cuando se realizó la primera edición en el Cine Select, se inscribieron casi 130 personas superando ampliamente las expectativas de los organizadores.

La jornada incluyó disertaciones sobre geociencias aplicadas al turismo y arqueología de la región puneña, además de talleres prácticos sobre liderazgo, creación de experiencias enogastroturísticas y fotografía turística. Participaron guías de toda la provincia: Quebrada, Puna, Yungas y Valles, lo que permitió el intercambio de experiencias entre las diferentes regiones.

«El guía es la cara visible del destino, es quien proporciona el conocimiento sobre nuestra cultura, historia, paisajes y costumbres. Es un intermediario entre el turista y el destino», había señalado Valdecantos

La actividad buscó fortalecer la profesionalización del sector y generar espacios de debate sobre los desafíos que enfrenta la actividad turística en el actual contexto económico.