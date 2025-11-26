Turismo. Jujuy y Flybondi sigue impulsando descuentos para volar en 2025 y 2026

Con el propósito de estimular la llegada de visitantes durante los próximos fines de semana largos y fortalecer la conectividad aérea, el Gobierno de Jujuy y la Aerolínea Flybondi pusieron nuevamente en vigencia los códigos promocionales lanzados originalmente en la Feria Internacional de Turismo (FIT).

Esta acción conjunta entre el sector público y la empresa privada busca dinamizar el destino mediante beneficios tarifarios que estarán disponibles para la compra hasta el próximo 8 de diciembre.

El acuerdo apunta a incentivar la planificación anticipada de viajes, ofreciendo una oportunidad concreta para quienes deseen visitar el norte argentino en el corto y mediano plazo.

Al impulsar estos beneficios, la provincia busca mantener su competitividad en el mercado turístico nacional, facilitando el acceso aéreo en un contexto donde la previsibilidad económica resulta determinante para los viajeros.

Al brindar detalles sobre la operatividad de la promoción, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, explicó el alcance temporal de la medida, destacando la flexibilidad que ofrece al usuario. «El descuento se puede usar hasta el 8 de diciembre inclusive para volar en cualquier momento de 2025 o 2026», afirmó el funcionario, subrayando que la ventaja principal radica en la amplia ventana de fechas disponibles para concretar el viaje, más allá del límite para la adquisición del pasaje.

Una estrategia comercial pensada para el pasajero jujeño, con descuentos especiales para residentes, como así también para cubrir la demanda inmediata de los feriados venideros y garantizar un flujo constante de arribos a lo largo de las próximas temporadas.