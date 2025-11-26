Turismo. La ruta Jujuy-Asunción consolida su operación con nuevas promociones

La aerolínea paraguaya lanzó su campaña Black Days con tarifas promocionales para viajar desde Jujuy durante el verano y otoño Las promociones incluyen equipaje de hasta 23 kilos y están disponibles hasta el 4 de diciembre.

La aerolínea Paranair presentó su campaña Black Days con tarifas especiales para volar desde Jujuy a Asunción. Los pasajeros podrán acceder a pasajes desde USD 169 para viajar entre el 11 de diciembre de 2025 y el 8 de febrero de 2026. Para quienes planifiquen su viaje entre el 9 de febrero y el 30 de junio de 2026, el precio baja a USD 149.

Las tarifas incluyen equipaje de hasta 23 kilos y están sujetas a disponibilidad de cupos limitados. El período de compra arranca hoy 24 de noviembre y se extiende hasta el 4 de diciembre.

La ruta entre Jujuy y Asunción, que opera desde noviembre de 2024, permite conectar ambas capitales en aproximadamente una hora y veinte minutos de vuelo. Los pasajes de la promoción no admiten reembolsos. Si el pasajero necesita cambiar la fecha de su viaje, deberá abonar la diferencia con la nueva tarifa vigente, además de la penalidad correspondiente.