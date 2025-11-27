25N. Palpalá: el Consejo Provincial de Mujeres acompañó la jornada de prevención y sensibilización

Durante el encuentro, junto a los colegios secundarios de la ciudad se sociabilizaron los distintos productos comunicacionales creados por ellos mismos, bajo el lema «El control digital también es violencia».

Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Palpalá realizó la jornada de prevención denominada «Derechos y respeto – Uniendo fuerzas por la igualdad» con estudiantes secundarios quienes se sumaron a las acciones por una vida libre de violencia por motivos de género.

#25N en Palpalá

Continuando con las actividades por los 16 días de activismo, la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro, junto al Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, acompañaron al Área de Género de la Municipalidad de Palpalá.

En la oportunidad, se dieron a conocer herramientas que sirven como alertas ante posibles casos de violencia digital, por ejemplo: exigir contraseñas, enviar mensajes agresivos, obligar a mostrar chats y publicar fotos sin permiso, entre otras.

Lourdes Navarro reconoció la labor del Área de Género del municipio en la prevención de la violencia de género e instó a los diferentes actores a sumarse por una vida más igualitaria y libre de violencias.

Estuvieron presentes Mariela Caiguara, Directora de Paridad y Género; y el Secretario de Desarrollo Humano, Jorge González, de la Municipalidad de Palpalá. También acompañó Claudia Castro del Ministerio de Salud.