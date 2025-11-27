Agenda semanal de la Cultura

Esta semana invita a sumergirse en capillas históricas, centros culturales y plazas públicas, donde la música en vivo, el teatro y la danza trazan un mapa de expresiones diversas. Desde la devoción popular que honra a nuestros santos patronos hasta las noches de los museos que abren sus espacios a encuentros comunitarios, cada escenario invita a ser parte de este entramado cultural que define a Jujuy.

Jueves 27 de noviembre

Santa Clara celebrará en Puente Lavayen la Fiesta Patronal en Honor a la Señora de la Consolación, con rezo, juegos recreativos, santa misa y procesión por las calles del pueblo. La Capilla Nuestra Señora de la Consolación abrirá desde las 08:00 hasta las 00:00 horas para recibir a los fieles y visitantes.

En San Salvador de Jujuy, la oferta artística será abundante:

El Centro Cultural Manuel Belgrano recibirá el teatro popular «Carroceros» a las 21:00 horas. El Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Económicas en Alvear 843 abrirá a las 14:30 horas para el Taller de Dirección Coral a cargo del Maestro Zadoff Nestor Jorge, con entrada libre y gratuita. En Culturarte, a las 18:30 horas, se presentará el libro «Canto de amor y poemas» de Félix Domingo Artaza. El Dancing Four vibrará a las 20:30 horas con el Ciclo Macedonio Jazz, donde Groove Sessions y Polvo de Estrellas Jazz ofrecerán música de fusión con entrada libre y gratuita. Cerrando la noche, el Teatro Mitre presentará a las 21:00 horas «Soltero 2.0» bajo la dirección de Juampi González.

Viernes 28 de noviembre

En Libertador General San Martín, el escritor Alejandro Carrizo ofrecerá el Taller de Producción de Textos en el Salón Murillo, ubicado en Calle Victoria entre Sixto Ovejero y Belgrano, de 09:00 a 12:00 horas.

San Salvador de Jujuy se prepara para vivir la Noche de los Museos, un encuentro donde la ciudad entera abre sus espacios para celebrar la cultura de manera colaborativa. El Taller de Dirección Coral continuará en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Económicas a las 14:30 horas con entrada libre y gratuita.

La Casa Baca, Centro Cultural Mirentxu en Dr. Illia 64, recibirá a las 19:30 horas una propuesta de Música con la participación del Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas dentro del ciclo Noche de los Museos.

El Centro Cultural Culturarte en Sarmiento esq. San Martín desplegará múltiples actividades durante Noche de los Museos:

A las 18:00 horas presentará el libro «Canto de amor y poemas» de Félix Domingo Artaza. De 20:00 a 24:00 horas habrá recorridos guiados por las instalaciones de la muestra temporal del Arquitecto Boscariol, mientras que a las 20:00 horas el artista Agustín Burgos realizará pintura en vivo para sorteo. A las 21:00 horas la Escuela de Danza Norma Fontenla presentará la Creación Colectiva FAPIC, y a las 22:00 horas actuará el Coro IMPROMPTU.

También en Culturarte habrá muestra de Danza y Música folclórica con el artista Gustavo Llanes de 18:30 a 20:30 horas, «Luces de Milonga» de 21:00 a 24:00 horas, y «El Arte de la Fotografía, ser parte de la experiencia» de 22:00 a 23:00 horas.

El Centro Cultural C.A.J.A. en Alvear 534 ofrecerá Noche de los Museos con visita guiada por el Museo Macedonio Graz a cargo de estudiantes del IES Intercultural «Campita Guazu Gloria Pérez» de 08:00 a 22:00 horas. Jam de Danzas con música en vivo de la Compañía Artística Independiente Entretiempos de 18:00 a 20:00 horas. Pintura en vivo de la artista Paula Guarini para sortear de 19:00 a 21:00 horas. Música en vivo con Cele Rodríguez de 20:00 a 21:00 horas.

El Centro Cultural Macedonio en Lamadrid esq. Guemes presentará durante Noche de los Museos la muestra pictórica «Mujeres que me tejieron» con charla de la artista Dana Chagra a las 19:30 horas. A las 20:30 horas, Homenaje al Teatro a cargo de Jujeños Autores. A las 21:30 horas, Arte en vivo con la artista Margarita Besin.

La Casa de Letras en Belgrano 1327 invitará a recorridos guiados por la muestra temporal del artista Jorge Jamarlli de 20:00 a 24:00 horas durante Noche de los Museos. Ballet Noroeste actuará a las 21:30 horas, y habrá música en vivo a las 22:00 horas.

Casa Silvetti en Belgrano 493 también será parte de los espacios que abren durante Noche de los Museos.

Sábado 29 de noviembre

San Antonio celebrará el 4º Festival del Ceibo desde las 10:00 horas en la Plaza Central del barrio Ntra. Sra. del Rosario El Ceibal. Desfiles, destrezas gauchas, emprendimientos locales, música y danza que honran las tradiciones de nuestras comunidades.

En San Salvador de Jujuy, la música será el hilo conductor de la jornada. El Taller de Dirección Coral continuará a las 14:30 horas en la Planta Baja del Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Económicas en Alvear 843, con entrada libre y gratuita.

A las 17:00 horas, la Plaza Vilca en Alvear 1015 será escenario del 5º Aniversario de la Red de Músicas de Jujuy con entrada gratis y participación de artistas locales.

A las 20:00 horas, el Centro Cultural Éxodo Jujeño ubicado en Bahía Blanca esq. Pte. Perón, Gral. Arias, presentará la Séptima Edición de la Fiesta de la Música con Infanto Rock presentando «Ecos del Rock».

A las 20:30 horas, el Centro Cultural Joven Andino C.A.J.A. en Alvear 534 recibirá la Noche de los Coros, un encuentro coral entre el Coro Consonancia de Salta y el Coro de Ciencias Económicas de Jujuy.

A las 21:00 horas, la Peña «Viva Jujuy» en Juana Manuela Gorriti 688 recibirá a Latin Up con un show de música de los 80 y 90.

En Perico, las Capillas Musicales llegarán a la Capilla Inmaculada Concepción de María a las 21:00 horas con el Cuarteto de Guitarras Terruño con entrada libre y gratuita.

Domingo 30 de noviembre

La danza ocupará el escenario central en San Salvador de Jujuy. A las 18:00 horas, Lumen Art presentará «La Magia continúa» en el Teatro Mitre ubicado en Alvear esq. Lamadrid. A las 19:30 horas, el Centro Cultural Martín Fierro en Av. Illia 527 acogerá la Gala «Piezas mágicas del Ballet Mundial» con la Moscow State Ballet by Titova.

Por la noche, a las 21:00 horas, la Basílica San Francisco será testigo del Cierre del Taller de Dirección Coral del Maestro Zadoff Nestor Jorge con entrada libre y gratuita.

Martes 2 de diciembre

En San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Martín Fierro en Bº Los Perales recibirá a las 21:30 horas «Música con Alas», un evento sinfónico con artistas invitados Ahyre, Franco Barrionuevo y los Diableros Jujeños, a beneficio de la fundación.

En Puesto Viejo, la Escuela Primaria Latinoamericana N° 386 ubicada en El Milagro presentará a las 09:00 horas la obra de títeres «La niña del cerro», llevando el arte teatral a las infancias.

Miércoles 3 de diciembre

Santa Bárbara cierra la semana cultural con una Serenata en Honor a Santa Bárbara en la Plaza del Niño a las 23:00 horas, reafirmando el vínculo entre la devoción popular y la celebración comunitaria que tejen la identidad de Jujuy.

Una semana que demuestra cómo Jujuy late al compás de sus tradiciones, sus artistas y sus comunidades. Desde la fe que hermana hasta el arte que transforma, cada rincón de la provincia invita a ser parte de este tejido vivo de expresiones culturales que nos hace quienes somos.