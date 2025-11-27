Con la participación del vicegobernador Alberto Bernis asumieron nuevos jueces

El vicegobernador y presidente de la Legislatura Alberto Bernis, acompañó al Gobernador Carlos Sadir, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia Federico Francisco Otaola y a los Jueces de la Corte Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, y Martin Llamas, a la toma de juramento y posesión del cargo como jueces de la Corte de Justicia de los abogados Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo, y Lisandro Aguiar.

También acompañaron los diputados Pedro Belizán, Luciano Angelini, Facundo Figueroa Caballero, Juan Jenefes, Rubén Rivarola y la diputada María Uriondo. Asimismo, estuvieron presentes el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti; la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos, junto a su adjunto Matías Luna; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el intendente capitalino, Raúl Jorge; el presidente del Colegio de Magistrados, Alejandro Domínguez; el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, Ramiro Tizón; autoridades del Ejecutivo Provincial, jueces, funcionarios del Poder Judicial y familiares.

Al hacer uso de la palabra el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Federico Otaola indicó que este acto implica sembrar un camino hacia el futuro poner un hito en la historia de la justicia de Jujuy, a la vez que señaló la importancia de completar la Suprema Corte de Justicia es un acto que interesa a cada uno de los habitantes de la provincia para poder vivir en un estado de derecho acatando sus normas y el Estado está compuesto por tres poderes, uno de los cuales hoy se completa para mejor servicio de la justicia y poder vivir en un estado pleno de derecho. Y profundizó aún más el concepto al decir que los tres poderes intervinieron en la designación de los jueces que asumieron la división de poderes implica la coordinación y que lo venimos llevando de manera cabal desde hace muchísimos años.

En este sentido, es de mencionar que la Cámara de Diputados de la Provincia les prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de Jujuy, en la 5 Sesión Especial realizada el 26 de noviembre, a los nuevos jueces que ocuparan cargos vacantes de la Corte de Justicia de la Provincia.

Al respecto, el diputado Juan Jenefes, integrante de la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Legislativo, destacó que se analizaron los antecedentes de cada uno de ellos, demostrando que son hombres probos del derecho y que merecen estar donde hoy están.

Asimismo, subrayó la importancia de completar la integración de la Corte, que venía funcionando con cinco jueces y era prioritario darle la composición completa para que pueda funcionar normalmente.

Por su parte, el nuevo juez de la Corte, Lisandro Aguiar, visiblemente emocionado, expresó que vivía este momento con un firme compromiso institucional, con la dedicación que hay que ponerle a este trabajo y con la responsabilidad que implica. La idea es trabajar por acercar el servicio de justicia a los vecinos, a la gente, a los ciudadanos de la provincia de Jujuy y con el férreo compromiso de trabajar por la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional y en conjunto con un equipo de jueces.