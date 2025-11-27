Cultura. Concierto coral gratuito en la Basílica San Francisco

El Taller de Formación y Perfeccionamiento Coral cierra su ciclo anual con un concierto abierto a la comunidad.

El concierto estará a cargo del director Néstor Zadoff y la entrada es libre y gratuita. La actividad está organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo junto a AMUS Acción Musical.

El evento representa el cierre de un año de trabajo coral y ofrece una oportunidad para disfrutar de música en vivo en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de San Salvador de Jujuy.