d-none»> «Sembrando Buen Trato». El Carmen: promueven el buen trato y los vínculos saludables

La Kermés «Sembrando Buen Trato» acercó información y articuló actividades con la comunidad de la ciudad de El Carmen para promover vínculos saludables

Se desarrolló en la Ciudad de El Carmen un nuevo encuentro del programa «Sembrando Buen Trato» encabezado por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro junto al Intendente Victor Hugo González.

La Kermés “Sembrando Buen Trato” se organiza desde la Dirección de Políticas Culturales y Comunicación y la Coordinación de los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Esta propuesta, combinó información, participación y actividades orientadas a la promoción de vínculos respetuosos.

En la oportunidad se instaló un stand donde se brindó información a las y los vecinos sobre los Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que funcionan en la provincia, la modalidad de atención, el acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad durante el proceso, etc.

Los 19 dispositivos están integrados por profesionales del trabajo social y la psicología, servicios que se brindan de manera gratuita igual que el asesoramiento legal.

Además en la jornada se compartieron actividades recreativas, artísticas y musicales que fomentan la empatía, el buen trato y la construcción de espacios seguros dentro de la comunidad.

El encuentro contó con la presencia del Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa; la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, Gabriela Salinas y Daniela Yazlle del equipo técnico.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció al Intendente de la Municipalidad de El Carmen, Victor Hugo González y a la referente del Área de Género, Cintia Díaz por sumarse y acompañar está propuesta fortaleciendo espacios de cuidado y respeto.