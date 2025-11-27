Desarrollo Integral . Lanzan Grupo de Apoyo para madres, padres y familias de personas con discapacidad

La nueva propuesta busca crear un espacio seguro, accesible y colaborativo para compartir experiencias, expresar inquietudes y construir redes de apoyo mutuo.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, iniciará el Programa “Grupo de Apoyo para Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad”, propuesta diseñada para fortalecer el acompañamiento emocional, social y práctico a las familias.

El primer encuentro se desarrollará este viernes 28 de noviembre, a las 15:30 horas, en el Centro de Recursos para la Educación Inclusiva, ubicado en calle Colón esquina Yécora, en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña.

Este programa, con encuentros mensuales, tiene como objetivo crear un espacio seguro, accesible y colaborativo, donde las familias puedan compartir experiencias, expresar inquietudes y construir redes de apoyo mutuo. Asimismo, busca brindar herramientas concretas para el acompañamiento integral a personas con discapacidad, en línea con el enfoque de derechos que orienta el trabajo del Ministerio.

Desde la Secretaría de Desarrollo Integral destacaron que programa forma parte de una agenda estratégica de fortalecimiento territorial, orientada a generar espacios de escucha activa, promover la participación social y consolidar entornos de bienestar para las familias jujeñas.