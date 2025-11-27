El Gobierno de Jujuy avanza en la regularización dominial de viviendas sociales construidas por cooperativas

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, encabezó el acto de entrega de resoluciones de adjudicación a 120 familias del barrio Las Tipas de Palpalá, Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.

En el marco de la ley provincial que establece la obligación del Estado de garantizar la regularización dominial de las viviendas construidas y entregadas por organizaciones sociales y cooperativas, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) continúa trabajando activamente en el proceso de escrituración de estas unidades habitacionales, y a tal efecto llevó adelante el mencionado acto.

Sadir destacó la importancia de la regularización de viviendas para 120 familias y señaló que en breve se completarán 65 más.

“Estamos muy contentos de saber que ya tienen la documentación correspondiente que avala la titularidad de cada una de las viviendas”, destacó Sadir.

Además, anunció la disponibilidad de microcréditos para reformas y nuevas construcciones a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. “Hoy habilitamos esta opción, así que el que tenga ganas, tiene la posibilidad de hacer alguna reparación, modificación y ampliación, pero, también podrá iniciar la construcción de su casa, esta es una línea nueva”, indicó.

Además, resaltó el compromiso de trabajar en conjunto con los intendentes para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los ciudadanos.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, comentó que “para nosotros, este no es un acto menor, es trascendente”.

“Este trabajo lo estamos haciendo en toda la provincia. El presidente del IVUJ dijo que es obligación del Estado no regresar a situaciones irregulares que existían en épocas anteriores”, manifestó Stanic.

Por último, pidió que vecinos también ayuden a que otros hagan el trámite que aún no lo realizaron. “Que mejor que tener la titularidad de la vivienda en la que están viviendo. No es que se la van a quitar ni tienen que hacer nada, pero tienen el papel. Les va a servir para un montón de cosas. Les va a servir hasta para sacar un crédito”, señaló.

Por su parte, el titular del IVUJ, José Paiquez, recalcó que ya se han regularizado 30 viviendas y que en la jornada se avanzó sobre un nuevo grupo de 120.

También convocó especialmente a las 65 familias restantes a acercarse al Instituto para completar la documentación necesaria y recibir el acompañamiento correspondiente.

“Queremos brindarles la tranquilidad de que estas viviendas son suyas, que nadie podrá sacárselas como ocurría en el pasado”, afirmó el funcionario.

El intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, expresó que se está trabajando con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para regularizar situaciones y brindar seguridad a los ciudadanos sobre sus hogares.

Finalmente, dijo que “se continuará trabajando en esta área para el beneficio de todos”.

Además de los mencionados, participaron del acto que se llevó adelante en instalaciones de la Escuela Primaria Nº411 “Mayor Enrique Carlos Lutteral”, funcionarios del IVUJ y del municipio de Palpalá.

Reseña del programa federal de integración socio comunitaria – “215 viviendas en B° Las Tipas -Palpalá”

Es un Programa de viviendas de 3 Dormitorios, que fue construido por Cooperativas de Trabajo en el año 2011, 2012, en el Marco del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.

Las viviendas fueron entregadas a sus ocupantes mediante Autorización Municipal o Actas emitidas por las Cooperativas desde el año 2.015 según expresan los ocupantes.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) efectuó el relevamiento de sus ocupantes desde el año 2024 con el objetivo de regularizar el dominio de las mismas, que se encontraban sin la debida Resolución de Adjudicación.

A la fecha, (11/2025), 30 viviendas con Resolución de Adjudicación fueron entregadas anteriormente, 120 con resoluciones para sus beneficiarios/as entregadas en la oportunidad, y 65 viviendas en evaluación de requisitos y ocupación.

La evaluación del presente programa se hace conforme a la Ley N°6077/18 para regularizar el dominio de las mismas a sus ocupantes.