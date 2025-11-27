Noticias de Jujuy

El Multiespacio El Alto celebra su 3° aniversario con música en vivo y sorteos

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de Jujuy invitan a la comunidad a participar del 3° aniversario del Multiespacio El Alto, un espacio que se consolidó como punto de encuentro para las familias y la vida cultural del sector.

La celebración se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, de 18 a 21 horas, en avenida Snopek esquina Pampa Blanca, donde se montará una propuesta gratuita y abierta para todo el público. La jornada contará con la presencia de grupos musicales, diversas actividades recreativas y sorteos especiales para los asistentes.

El cierre artístico estará a cargo de Reskate 80, que brindará un show en vivo para disfrutar en familia y con amigos.

Desde el municipio destacaron la importancia del Multiespacio El Alto como un lugar destinado a promover la cultura, el deporte y la participación barrial, remarcando que este tercer aniversario representa un nuevo impulso para seguir fortaleciendo las propuestas comunitarias.

