La Dirección de Adultos Mayores realizó su Muestra de Talentos en el marco del programa “La Muni, Tu Lugar”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante la Muestra Anual de Talentos y Exposición de Talleres de la Dirección de Adultos Mayores, una jornada que reunió las producciones, habilidades y trabajos desarrollados durante todo el año por las personas mayores que participan de las propuestas municipales.

El evento se realizó en el Multiespacio General Arias, en el marco del programa “La Muni, Tu Lugar”, que semana a semana recorre distintos barrios acercando servicios, actividades y talleres a los vecinos.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el alcance del ciclo y el valor del trabajo articulado, “fue un año con un importante eco en la ciudadanía. Articulamos con instituciones públicas, privadas, organismos provinciales e instituciones barriales, generando espacios de encuentro, diálogo y salud mental. Buscamos promover un envejecimiento saludable, la felicidad y un desarrollo personal pleno”.

También resaltó la participación comunitaria, “las entidades intermedias y los vecinos que voluntariamente impulsan actividades son fundamentales para que estas propuestas sigan creciendo”.

La directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, celebró la convocatoria y el acompañamiento institucional, “estamos muy contentos con esta muestra que refleja todo lo trabajado durante el año. Este multiespacio, inaugurado hace muy poco, ofrece un entorno inclusivo para que nuestros adultos mayores disfruten y compartan sus talentos. Agradecemos al Intendente y a la Secretaría de Desarrollo Humano por el apoyo constante”.

Además, adelantó parte de la agenda para la temporada estival, “los talleres continúan y ya nos preparamos para la colonia de vacaciones que inicia el 4 de enero, en tres distritos, incluido el Multiespacio General Arias. Invitamos a las personas mayores a inscribirse en Jorge Newbery 996”.

Por su parte, Facundo Kolozco, administrador del Multiespacio, valoró el cierre del ciclo, “estamos finalizando un gran año, con múltiples actividades como básquet, funcional y vóley, y ya trabajando en la programación de verano. Agradecidos al Intendente por este espacio tan importante para los vecinos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rC9E6az0VYk