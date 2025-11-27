La Escuela Municipal “Marina Vilte” realizará la 5º edición de la Expoturismo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de la 5° Expoturismo, un evento educativo y cultural que este año se presenta bajo el lema: “La herencia que se viaja y se degusta: Turismo, Historia y Gastronomía Jujeña”. La propuesta reúne el trabajo de estudiantes de la Escuela Municipal Nº 1 “Marina Vilte”, quienes mostrarán, a través de maquetas y producciones creativas, diversos aspectos vinculados al turismo y las tradiciones de la provincia.

Durante la exposición, los alumnos presentarán representaciones de viajes realizados por Jujuy, además de bailes típicos y una variada oferta gastronómica con comidas tradicionales de las cuatro regiones. El objetivo es promover el conocimiento, la identidad jujeña y el aprendizaje vivencial de la cultura local.

El encuentro se desarrollará el sábado 29 de noviembre, a las 18 horas, en las instalaciones de la institución educativa ubicada en Monterrico 1323, Sector B6, Alto Comedero y en el Multiespacio El Alto.

Desde la organización destacaron que la Expoturismo ya se ha consolidado como un espacio de participación comunitaria donde las familias pueden disfrutar, aprender y acompañar el trabajo de los estudiantes.