Prevención de la violencia de género. En El Piquete se realizó una jornada comunitaria en el marco del #25N

En este marco se desarrollaron actividades participativas con mujeres, una feria de emprendedoras locales, promoviendo la autonomía económica como herramienta para fortalecer la independencia y los proyectos de vida de las mujeres de la comunidad.

En el marco del #25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se realizó una actividad con la comunidad de El Piquete en la Plaza «Héroes de Malvinas» para visibilizar y prevenir la violencia de género.

Prevención de la violencia de género

La actividad, a cargo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, a través del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Santa Clara, se realizó junto al Área de Género de El Piquete, quienes destacaron la importancia de estas iniciativas porque permiten fortalecer la prevención acercando información y creando mayor conciencia social sobre la violencia de género, contribuyendo a visibilizar la problemática.

La propuesta cultural contó con la participación de ballet y grupos de baile de la localidad, quienes pusieron en valor la identidad y la expresión artística.

La jornada finalizó con una intervención creativa con mensajes alusivos al #25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde quedó plasmado el compromiso de seguir promoviendo el respeto, el buen trato y las relaciones libres de violencia por motivos de género.