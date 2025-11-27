Promoción y prevención. Salud invita a la correcaminata «Diabetes y bienestar»

Se realizará el domingo 30 de noviembre desde el Hospital Snopek de Alto Comedero. Se solicita asistir con una prenda de color azul.

En el marco del “Mes Azul” de sensibilización y concientización de la diabetes y de acuerdo al Plan Estratégico de Salud II que fortalece los ejes de promoción y prevención, el Ministerio de Salud de Jujuy convoca a participar de la Correcaminata “Diabetes y bienestar” con el objetivo de reforzar hábitos saludables e incentivar la actividad física en todas las etapas de la vida, especialmente sensibilizando frente a una de las patologías crónicas de mayor prevalencia en la actualidad.

La propuesta abierta a la comunidad se realiza junto a la Municipalidad de San Salvador y tendrá lugar este domingo 30 de noviembre en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, iniciando con la acreditación desde horas 7 en el Hospital Snopek, previendo la largada a horas 8.

Las familias podrán sumarse luciendo una prensa azul y siempre con botella de agua en los diferentes circuitos. La Correcaminata contará con las modalidades: 40 metros para niños y niñas desde los 8 años; 60 metros para niños y niñas desde los 12 años; 2K con mascotas; 2K inclusiva; 4.5K para personas desde los 60 años en adelante y 4.5K competitivo.

La incorporación de factores protectores como la actividad física y una alimentación saludable se refuerzan en especial cuando se comparten junto a la familia, seres queridos y entorno cercano multiplicando así los beneficios para la salud integral en todas las etapas de la vida.

En la jornada, la comunidad podrá acceder a los servicios gratuitos de Salud como test de VIH y glucemia, consejerías en diabetes, nutrición, salud mental y oftalmología y controles de peso y talla.

La inscripción es gratuita y solo se requiere completar los datos en el siguiente enlace: https://qrcd.org/9SAJ