Promoción y prevención. Salud invita a la correcaminata «Diabetes y bienestar»

Salud invita a la correcaminata Diabetes y bienestar

Se realizará el domingo 30 de noviembre desde el Hospital Snopek de Alto Comedero. Se solicita asistir con una prenda de color azul.

En el marco del “Mes Azul” de sensibilización y concientización de la diabetes y de acuerdo al Plan Estratégico de Salud II que fortalece los ejes de promoción y prevención, el Ministerio de Salud de Jujuy convoca a participar de la Correcaminata “Diabetes y bienestar” con el objetivo de reforzar hábitos saludables e incentivar la actividad física en todas las etapas de la vida, especialmente sensibilizando frente a una de las patologías crónicas de mayor prevalencia en la actualidad.

La propuesta abierta a la comunidad se realiza junto a la Municipalidad de San Salvador y tendrá lugar este domingo 30 de noviembre en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, iniciando con la acreditación desde horas 7 en el Hospital Snopek, previendo la largada a horas 8.

Las familias podrán sumarse luciendo una prensa azul y siempre con botella de agua en los diferentes circuitos. La Correcaminata contará con las modalidades: 40 metros para niños y niñas desde los 8 años; 60 metros para niños y niñas desde los 12 años; 2K con mascotas; 2K inclusiva; 4.5K para personas desde los 60 años en adelante y 4.5K competitivo.

La incorporación de factores protectores como la actividad física y una alimentación saludable se refuerzan en especial cuando se comparten junto a la familia, seres queridos y entorno cercano multiplicando así los beneficios para la salud integral en todas las etapas de la vida.

En la jornada, la comunidad podrá acceder a los servicios gratuitos de Salud como test de VIH y glucemia, consejerías en diabetes, nutrición, salud mental y oftalmología y controles de peso y talla.

La inscripción es gratuita y solo se requiere completar los datos en el siguiente enlace: https://qrcd.org/9SAJ

