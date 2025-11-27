Sadir acompañó el acto institucional de asunción de jueces de la Corte Suprema de Justicia

El gobernador Carlos Sadir, estuvo presente en la ceremonia de asunción de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, oportunidad en la cual prestaron juramento Lisandro Aguiar, Eduardo Uriondo y Gonzalo De la Colina.

Cabe señalar, que Emma María Mercedes Arias, la cuarta jueza seleccionada para completar el cupo de 9 miembros del máximo tribunal, asumirá en febrero próximo.

También estuvieron presentes, el vicegobernador de la Provincia, Alberto Bernis; funcionarios del Poder Judicial, miembros del Poder Legislativo, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge; y representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.

En este marco, Sadir destacó la designación de los nuevos miembros que completarán la Corte Suprema a quienes les expresó sus deseos de éxito “para todo el trabajo que van a tener en el futuro”.

Asimismo, enfatizó que el proceso de nominación, selección y aprobación de los nuevos miembros “fue un trabajo articulado entre los tres poderes”, en un “acto institucional que nos compete a todos”.

“La selección de estos nuevos jueces implica sembrar un camino hacia el futuro y marca un hito en la historia de la provincia”, manifestó.