San Salvador de Jujuy avanza con un amplio plan de repotenciación lumínica en el casco céntrico

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa ejecutando un ambicioso plan de repotenciación y modernización del alumbrado público, que en estos días muestra avances significativos en el sector de la peatonal Belgrano. El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó que esta intervención forma parte de una impronta de gestión orientada a que la ciudad “luzca esplendorosamente”, iniciando por el casco céntrico y extendiéndose progresivamente hacia arterias barriales.

En este marco, se completó el recambio de artefactos y luminarias en la peatonal Belgrano, desde Otero hasta Necochea, donde ya pueden apreciarse nuevos equipos que ofrecen una iluminación peatonal más directa. “Estos artefactos ponen en valor no solo los edificios, sino también toda la actividad comercial del sector. Seguimos trazando objetivos para dejar una ciudad mejor iluminada, lo que impacta también en la autoestima y en una ciudad que apuesta al turismo y al realce de sus mejores sectores”, expresó el intendente.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, detalló que el plan incluye tanto la repotenciación como el cambio estético de los artefactos. “Comenzamos por la peatonal y continuamos con la cuadra de Belgrano entre Lavalle y Otero. Y esta semana finalizaremos las tareas en el tramo entre Sarmiento y Otero”, informó.

Asimismo, Marenco recordó que ya se trabajó en la zona de Fuente Chakana y que las próximas intervenciones alcanzarán Avenida Fascio, Avenida Santibáñez y otros puntos estratégicos de la ciudad. El plan semestral contempla la instalación de 1.500 luminarias, entre equipos de 150 W para columnas de nueve metros y luminarias ornamentales de 100 y 150 W destinadas a espacios verdes y sectores urbanos específicos.

La modernización del alumbrado público busca mejorar la seguridad, revitalizar el espacio urbano y aportar a una imagen más atractiva y ordenada de la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/QhikdHtnVCA