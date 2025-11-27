Noticias de Jujuy

Secretaría de Cultura abre la convocatoria para Calendario Cultural Artístico 2026

Jujuy
La Provincia invita a artistas, colectivos y gestores culturales a presentar proyectos para integrar la agenda de los centros culturales durante el próximo año.

La Secretaría de Cultura de la Provincia anunció la apertura de la convocatoria para el Calendario Cultural Artístico 2026, destinada a seleccionar proyectos que formarán parte de la programación anual de sus espacios culturales.

Del 28 de noviembre al 12 de diciembre estará disponible el formulario para la presentación de propuestas, que podrán incluir muestras, exposiciones, presentaciones, talleres, clínicas y diversas actividades vinculadas al ámbito de las industrias culturales.

Los interesados podrán completar el formulario en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPfYVyZlvQbVtqFw45t_BYm5fEisKekU-31x1RcHn8s6C7A/viewform?usp=dialog)

La convocatoria busca fortalecer la diversidad artística, promover nuevas iniciativas y potenciar el acceso de la comunidad a propuestas creativas en todo el territorio provincial.

