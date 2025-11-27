“Una obra para los próximos 50 años”: el municipio finalizó la renovación de avenida Hipólito Yrigoyen

El intendente Raúl “Chuli” Jorge expresó su satisfacción por la finalización de la obra de repavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen. Su último tramo —entre las calles Junín y Rondón— quedó habilitado, completando así la renovación integral de esta arteria troncal que conecta el sector este con el oeste y brinda salida hacia el norte de la ciudad.

Durante una visita al lugar, el intendente destacó que “ la última etapa de la gran obra se concluyó con recursos propios del municipio” y subrayó que fue ejecutada “para los próximos 50 años, con la mejor tecnología disponible”.

Asimismo, Jorge consideró la obra como “un sueño y una necesidad urgente de la ciudad, que clamaba por dejar atrás esta especie de pista de eslalon en la que se había convertido el tramo entre el puente Lavalle y Junín”. Recordó que etapas previas ya habían sido ejecutadas en años anteriores, desde Argañaraz hacia el barrio Cuyaya, por lo que “hoy podemos decir que la avenida queda completamente renovada para las próximas décadas”.

El jefe comunal admitió que los trabajos demandaron tiempo e inversión debido a su complejidad, pero aseguró que “valió la pena”. Añadió, “pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a vecinos y automovilistas. Sin embargo, es fundamental realizar las obras como corresponde, para garantizar durabilidad y evitar los parches permanentes”.

Acompañando al intendente, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel explicó que la avenida Hipólito Yrigoyen “es una arteria troncal que comunica el este con el oeste y vincula con la salida al norte de la ciudad”. Detalló que la etapa recién concluida da continuidad a los trabajos iniciados meses atrás, “la repavimentación total en hormigón comprende desde Junín hasta Rondón, en el puente Mariano Moreno, sumándose al tramo anterior entre el puente Necochea y Junín”.

El funcionario precisó que se trató de “una obra compleja”, debido a que su carácter troncal obligó a cortes de tránsito y a un recambio integral de la base. “Fue necesaria la demolición total del suelo en casi dos metros de profundidad y la ejecución de un pavimento tipo H21, adecuado al tránsito intenso y al desplazamiento de vehículos pesados”, explicó.

Presente también en la recorrida, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco destacó que se trata de “una obra anhelada por todos los habitantes de San Salvador de Jujuy y por la gestión del intendente ‘Chuli’ Jorge”. Señaló además que, desde Servicios Públicos, se sumó la demarcación horizontal y vertical “para optimizar la transitabilidad”.

Finalmente, señaló que la renovación “permitirá una nueva ductilidad en el tránsito y una mejor distribución de los vehículos pesados, especialmente del transporte interjurisdiccional que circula por la zona”. Agregó que la obra facilita además la planificación del nuevo esquema de circulación previsto por el municipio para los próximos años y posibilita, tras la licitación del transporte de pasajeros, “la incorporación de nuevas líneas hacia los barrios Norte y La Almona”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/S7flvKkjMjE