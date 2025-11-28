25N: Mesa de Trabajo Interinstitucional en Purmamarca

En la oportunidad se convocaron a diversas áreas e instituciones para fortalecer el abordaje integral de las situaciones de violencia por motivos de género.

Continuando con las acciones de prevención de la violencia de género, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Purmamarca llevaron a cabo una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Mesa de Trabajo Interinstitucional

Durante el encuentro se brindó información sobre los servicios disponibles para la asistencia, contención y acompañamiento de mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia. También se acercaron herramientas para poder identificar situaciones de vulnerabilidad y saber cómo actuar ante ellas.

Estas acciones permiten profundizar en estrategias conjuntas para mejorar la atención y reafirmar el compromiso en la construcción de entornos más seguros, libres de violencia de género e igualitarios.

Asimismo, se acordó dar continuidad a la Mesa de Trabajo Interinstitucional, incorporando nuevas temáticas y líneas de acción en beneficio de la comunidad de Purmamarca.