Cultura. Noche consagratoria, Jujuy pisó fuerte en los Premios Trayectoria con dos galardones y protagonismo en el escenario

La cultura jujeña vivió una velada histórica en el Palacio Libertad. Tomás Lipán y la maestra Luisa Serrano fueron premiados por el Fondo Nacional de las Artes. Además, el cineasta Miguel Ángel Pereira tuvo un rol estelar presentando a Claudia Piñeiro. «Jujuy demostró su potencia cultural ante todo el país», resumió el ministro Federico Posadas.

CABA – Más que una entrega de premios, la gala de los Premios Trayectoria 2025 se sintió, por momentos, como una celebración con acento jujeño. En el imponente marco del Palacio Libertad (ex CCK), la provincia demostró que su peso en el mapa artístico nacional está más vigente que nunca, logrando ubicar a tres de sus máximos referentes en el centro de la escena.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, quien acompañó a la delegación, no ocultó su entusiasmo al analizar el saldo de la noche: «Ver a Jujuy tan representado en este nivel, con dos premiados y una figura central como Pereira en el escenario, confirma que nuestra provincia es una usina de talento inagotable. Hoy Jujuy fue protagonista y demostró su potencia cultural ante todo el país».

El momento más emotivo se vivió con los reconocimientos. Por un lado, el cantor purmamarqueño Tomás Lipán, embajador indiscutido de la música de la Quebrada; y por el otro, la inmensa Luisa Serrano, guardiana de los saberes ancestrales y la artesanía, quienes recibieron la estatuilla y la medalla conmemorativa ante el aplauso cerrado de la sala.

Pero la presencia jujeña tuvo un capítulo extra que sorprendió a muchos: el prestigioso cineasta Miguel Ángel Pereira (director de La Deuda Interna) fue convocado especialmente para subir al estrado. Su rol fue presentar nada menos que el galardón a la escritora Claudia Piñeiro, un gesto que ubicó a la intelectualidad jujeña en un lugar de pares con las grandes figuras de las letras nacionales.

«No es casualidad que estemos aquí», reflexionó Posadas tras la ceremonia. «Estos premios a Luisa y a Tomás, sumados a la presencia de Miguel Ángel, validan el trabajo de toda una vida de nuestros artistas. Como Estado, nuestra obligación es estar acá, visibilizarlos y celebrar que el Fondo Nacional de las Artes mire hacia el interior profundo con este respeto».