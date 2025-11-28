Economía y producción . Presentaron el programa «Acelera Jujuy» para impulsar el crecimiento de empresas de Jujuy

El Gobierno de la provincia de Jujuy, en colaboración estratégica con ENDEAVOR, presentó oficialmente el programa “Acelera Jujuy”, una iniciativa destinada a fortalecer el ecosistema productivo local mediante capacitación, mentoría especializada y vinculación de empresas y emprendedores con líderes del sector a nivel nacional.

Empresas locales participaron de una jornada de trabajo promovida por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y Endeavor, que incluyó espacios de escucha activa, intercambio de experiencias, networking y estrategias de crecimiento, con el objetivo de robustecer el ecosistema de la provincia.

Durante el Demo Day, los participantes trabajaron en la preparación de sus presentaciones, recibieron devoluciones personalizadas y ajustaron sus propuestas de valor, de cara a nuevas oportunidades comerciales y de vinculación.

Este programa acompaña a 10 empresas jujeñas mediante un proceso intensivo de mentoreo, seguimiento y formación, brindando herramientas concretas para profesionalizar sus modelos de negocio y prepararse para nuevas etapas de desarrollo.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la relevancia de la articulación público-privada, “lo que se está desarrollando es impresionante. Es fundamental que las empresas se sumen a estos proyectos que, en definitiva, son los motores del crecimiento económico”.

Asimismo, subrayó la visión estratégica a diez años que impulsa la provincia y el trabajo conjunto con organismos internacionales como CEPAL para la conformación de clusters productivos. “Estamos lanzando la próxima etapa de crecimiento de nuestra matriz productiva. El desafío es preparar una masa crítica y formar líderes capaces de conducir cada cluster, idealmente a través de un Director General que surja del sector privado”, afirmó.

Por su parte, la directora de Agencias de Comercialización, Constanza Leonarduzzi explicó los alcances del programa, “Acelera Jujuy potencia el emprendedurismo de la provincia con herramientas y oportunidades concretas, ofreciendo mentorías, vinculación con referentes nacionales e internacionales y espacios de networking”.

Indicó que la iniciativa, que se extenderá hasta febrero del próximo año, “incluye a diez empresas locales de alto potencial de crecimiento. En el evento de hoy trabajamos sobre los desafíos de escalabilidad, con mesas de diálogo basadas en las necesidades específicas de cada sector. El objetivo es generar redes valiosas entre empresarios invitados y referentes del ecosistema”.

Cabe destacar que las empresas que participan son: Domo, Natural Clima SRL, Yoven, Interfaz Digital SRL, Omaly, Forestal Búhos Blancos, EFICENZA, Frizaditas, Aranda y Beplic.

Finalmente, la directora de Operaciones de Endeavor NOA, Celeste Ballari, dijo que un orgullo acompañar el crecimiento de Jujuy, destacando el talento y la capacidad de las empresas locales. “Encontramos equipos con energía, visión y un enorme potencial para escalar. Programas como Acelera Jujuy son fundamentales porque ofrecen herramientas concretas que ayudan a transformar buenas ideas en proyectos sostenibles y de alto impacto”, afirmó.

Del encuentro participaron el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; referentes de Endeavor y empresarios.