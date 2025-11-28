Finalizó ciclo de formación en Ley Micaela en Yuto

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, abordó principalmente los temas referidos a género y violencia de género, distribuidos en módulos.

Dando cumplimiento a la Normativa N° 27.499, en la jornada finalizó el ciclo de Formación en Ley Micaela en Yuto, que estuvo destinado al personal de la Municipalidad y agentes de la Salud que se desempeñan en la región quienes participaron de los diferentes módulos.

El objetivo a través del proceso de formación integral es aportar herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Ciclo de Formación en Ley Micaela

Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en todo el Estado. Por tal motivo la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria para toda persona que cumpla funciones en los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Se agradeció a la referente del Área de Género de la Municipalidad de Yuto, Yésica Centeno, y a la Directora del Hospital, Alejandra Derka, por el acompañamiento y compromiso en este proceso de formación.

Por el Consejo Provincial de Mujeres participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

Con estas capacitaciones se continúa fortaleciendo espacios de formación e intercambio, con el compromiso firme de construir una sociedad libre de violencias por motivos de género.