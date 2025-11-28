Gestión Documental Electrónica. Inmuebles actualiza los procedimientos de registración de expedientes de mensura

En el marco de una nueva Junta Técnico-Legal, la Dirección Provincial de Inmuebles revisó integralmente el sistema de registración de mensuras, luego de que la normativa establecida por la Resolución 6/90 quedara desactualizada ante cambios en la estructura organizativa, la incorporación de nuevas tecnologías y la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La actualización busca optimizar la administración de datos territoriales, una función clave definida por la Ley Nacional 26.209.

En este sentido, se revisó el circuito administrativo de los trámites de mensura considerando su recorrido por los distintos departamentos de la Dirección Provincial de Inmuebles. Con el objetivo de lograr una gestión más eficiente, la Junta dispuso que “los expedientes deberán ser evaluados previamente por todas las áreas intervinientes, garantizando criterios unificados y mayor seguridad jurídica”.

De este modo, se establece un nuevo circuito administrativo integrado a toda solicitud de registración de un plano de Mensura con procesos y procedimientos detallados en la normativa actualizada.

La nueva normativa regirá a partir del 1 de diciembre de 2025, derogando la Resolución Interna 6/90. Con ello se busca agilizar la dinámica de trabajo, evitar demoras y mejorar los procesos de revisión, en beneficio de los profesionales e interesados, optimizando los tiempos y garantizando una corrección más precisa.

Esta implementación establece un nuevo circuito administrativo, con requisitos y formularios actualizados para los trámites de mensura de la siguiente manera:

1. Inicio

Presentación del Formulario de Registración de Mensura y la documentación técnica y jurídica correspondiente, por ante Mesa de Entradas del Departamento Catastro.

2. Caratulación

Verificado el cumplimiento de los requisitos formales y técnicos, Mesa General de Entradas (DPI) asigna número de expediente y carátula, incorporando y foliando la documentación.

3. Tramitación

Revisión del expediente por las áreas técnicas de todos los Departamentos de la DPI

4. Previo Final

Se remite copia al Registro Inmobiliario y al Departamento Ordenamiento Valuatorio para revisión interdepartamental. La copia presentada por el perito debe estar firmada en original, en papel bond blanco y sin tachaduras.

5. Presentación Final

Catastro habilita la Presentación Final. Se incorporan copias del plano en papel bond y film poliéster, con firmas originales del solicitante y del perito, junto con la solicitud de elevación final.

6. Registración del Plano

Incluye las tareas de:

numeración, sellado, fechado y rúbrica del plano y sus copias;

elaboración de planillas de registración;

emisión de constancias de toma de razón;

desglose y entrega de copias al perito interviniente.

7. Toma de Razón

Acto formal mediante el cual el organismo verifica el cumplimiento de los requisitos legales del procedimiento, otorgándole plena validez y eficacia.

8. Desglose, Protocolización y Entrega de Copias

Se extraen las copias registradas para cumplimientos específicos y para su entrega al profesional.

9. Proceso de Digitalización Administrativa

Conversión progresiva de los trámites y actuaciones realizados en soporte en formatos y entornos digitales. Esta digitalización no modifica la validez ni los efectos de los actos administrativos, los cuales mantienen su fuerza probatoria siempre que se cumplan las normas de procedimiento y control establecidas.

Actores intervinientes: Dirección Provincial de Inmuebles (DPI), Solicitante, Perito, Escribano Público