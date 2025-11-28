Jujeños llevaron su experiencia a la Embajada de Canadá en un encuentro sobre desinformación y juventudes

Durante el encuentro se compartieron experiencias y se construyeron propuestas para fortalecer narrativas basadas en evidencia frente a los desafíos actuales. Fue un espacio colaborativo y comprometido en la construcción de diálogos informados y respetuosos.

Organizado por UNFPA en Argentina con el apoyo de la Embajada de Canadá, se realizó la jornada “Narrar en tiempos de desinformación. Diálogo y estrategias para una educación basada en evidencia”, en el marco del programa global EmpowerED, con el objetivo de construir una ciudadanía informada.

Desinformación y Juventudes

El Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, participó del evento y agradeció especialmente la apertura al diálogo y la co-construcción colectiva, que permitió aportar para los próximos pasos del programa EmpowerED 2026 y a todas las instituciones, equipos y organizaciones que se sumaron a este intercambio. Cada aporte contribuye a un enfoque clave para el bienestar de las y los adolescentes, además de una oportunidad para invertir en el desarrollo social a través de la juventud.

Estuvieron presentes periodistas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, agencias del sistema de Naciones Unidas, especialistas, activistas y jóvenes.

Cada aporte fortalece un enfoque fundamental para constituir una oportunidad para invertir en el desarrollo social a través de la juventud, además para el bienestar, la salud y la autonomía de niños, niñas y adolescentes.

Es importante destacar que la finalidad del evento es contrarrestar la desinformación promoviendo la información como un bien público y abogando por la transparencia en las plataformas de redes sociales.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, se comparte una mirada institucional para avanzar en mensajes confiables, mejorar el acceso a información verificada y aportar al bienestar de las juventudes, mujeres y disidencias.

El Gobierno de Jujuy aborda y comparte aprendizajes sobre los desafíos actuales como el trabajo continuo con programas como REE SI! y las iniciativas de EmpowerED que representan avances concretos en materia de género, participación juvenil y construcción colectiva de políticas públicas.

Participó también Darío Julian, responsable de la capacitación docente en el Proyecto REE SI!