Se presentó el libro «Como miel de caña» de Mónica Paredes

Jujuy
En instalaciones de “Culturarte” se llevó a cabo la presentación del trabajo literario cuya autora es Mónica Paredes, de La Mendieta. A dicho acto, asistió el Intendente de la localidad, Ricardo Farfán, que destacó la trayectoria de la escritora y el valor de su aporte a la cultura.

El jefe comunal destacó el esfuerzo de Paredes en finalizar su trabajo literario, a pesar de problemas de salud que la aquejan, y que se logró materializar en el libro “Como miel de caña”.

Asimismo, enfatizó la importancia de preservar a través de la cultura la historia del pueblo para las nuevas generaciones.

Por último, agradeció el apoyo continuo del Gobierno provincial en actividades culturales y deportivas que se realizan desde el municipio.

Por su parte, la Coordinadora de Industrias Culturales, Florencia Cari, puso de relieve la creatividad cultural de las mujeres, y que hay muchas historias por contar.

Finalmente, afirmó que la mujer se merece un espacio muy importante dentro del ámbito de la cultura.

