«Simulacro de Juicio sobre Grooming» en San Pedro

La finalidad de este encuentro fue visibilizar y concientizar a la comunidad sobre el uso responsable de las tecnologías y la prevención del grooming.

El Instituto de Educación Superior N° 9 “Juana Azurduy” llevó adelante en la Casa de la Cultura de San Pedro de Jujuy, el evento académico denominado “Simulacro de Juicio sobre grooming” el cual acompañó el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

Esta actividad constituye una experiencia educativa inédita en el ámbito de la formación docente, producto del trabajo interdisciplinario entre las unidades curriculares de Multimedia, Proyectos Educativos con TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) Semiótica del Profesora de TIC, Lengua y Literatura y la UDI (Unidad de Definición Institucional) del Profesorado de Lengua y Literatura con la colaboración de las abogadas del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de San Pedro, Helen Quinteros y Romina Vidaurre; docentes y funcionarios del ámbito educativo y judicial.

Prevención del grooming

Es importante tener en cuenta que es una práctica en la que un adulto establece una relación de confianza con un niño, niña o adolescente con el objetivo de abusar sexualmente de ellos.

Este proceso puede suceder tanto en persona como por internet o redes sociales con técnicas que son muy sutiles y pueden incluir el uso de perfiles falsos para engañar a menores, ya que el adulto en estas ocasiones busca manipular para lograr sus objetivos.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció al Instituto de Educación Superior “Juana Azurduy” por la invitación ya que estas actividades de concientización promueven espacios de reflexión y compromiso ciudadano para la construcción de sociedades libres de violencia por motivos de género y discriminación.