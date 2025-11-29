El intendente supervisó obras que se ejecutan en pasaje Boedo mediante el Presupuesto Participativo

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto a funcionarios de las secretarías de Obras Públicas y de Planificación y Ambiente, supervisó los trabajos de instalación de un gimnasio urbano y de juegos recreativos en la plazoleta de pasaje Boedo, del barrio Mariano Moreno, que forman parte del proyecto formulado por los vecinos de dicho sector mediante el sistema de presupuesto participativo que continúa ejecutándose en diferentes sectores de la ciudad.

Conforme al modelo de gestión pública, impulsado por el municipio, los vecinos de la capital continúan aprovechando los beneficios del programa de presupuesto participativo que garantiza, mediante un proceso colaborativo, la formulación, seguimiento y ejecución de proyectos ajustados a las demandas de la población. En dicho marco, la municipalidad continúa ejecutando las obras de instalación de juegos recreativos y de un gimnasio urbano, adaptado a las necesidades de los adultos mayores, en la Plazoleta de Pasaje Boedo del barrio Mariano Moreno. Dichas tareas reflejan, no solo la participación ciudadana sino también la decisión política del gobierno local de destinar fondos públicos a la ejecución de obras requeridas por los vecinos.

Atento al desarrollo de los trabajos, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, recordó que el barrio Mariano Moreno, “tiene pocos espacios verdes, y en el pasaje Boedo se genera un espacio de intersección y cruce de distintos sectores barriales que fueron hechos por el FONAVI y por los mismos vecinos”. Reconoció además que los vecinos de la zona, “solicitaban obras complementarias para que verdaderamente sea un centro integrador familiar”.

A partir de ello destacó los alcances del Presupuesto Participativo que potencia el diálogo entre las autoridades y los ciudadanos. “Actuando con el Concejo Deliberante y la secretaría de Planificación estamos cumpliendo la palabra empeñada y va haber mucho más equipamiento para dejar en condiciones todo este sector”, afirmó, tras lo cual destacó la voluntad del municipio de brindar una respuesta a un “pedido vecinal muy sólido con la presencia e intervención del Centro Vecinal que se mueve bastante en todo este sector”.

Con igual criterio, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, sostuvo que los proyectos financiados mediante el Presupuesto Participativo son diagramados por la secretaría de Planificación, “mientras que nosotros somos el órgano ejecutor de las obras”. Respecto de las tareas desarrolladas en el Pasaje Boedo, detalló, “este es un proyecto que eligieron los vecinos e implica la instalación de juegos infantiles, que se encuentra bastante avanzado, además vamos a aportar caminerías nuevas, bancos, cestos papeleros y esto último no tiene que ver con el presupuesto participativo sino con un aporte que realiza el ejecutivo de la municipalidad amén del proyecto aprobado”.

Asimismo, mencionó que, por pedido del intendente, “vamos a instalar un gimnasio urbano, y va a ser el primer espacio verde que va a contar con elementos para la tercera edad para que hagan movilidad”. Puntualizó que dicho equipamiento, novedoso en el país, “lo estamos trayendo y estará instalado la semana que bien, y si vemos que realmente funciona y que la gente se lo apropia y lo usa se replicará en otros lugares el año venidero”.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, expresó conformidad por la tarea desarrollada en el marco del presupuesto participativo. “Realmente estamos muy contentos de haber podido coordinar con los vecinos para que ellos puedan elegir los lugares que necesitan un impulso”, refirió, para luego remarcar que los vecinos, “eligieron juegos infantiles y para la tercera edad, y por eso estamos muy contentos y esta es una forma de trabajar el presupuesto municipal”.

No dejó de reseñar que las tareas en ejecución constituyen el tercer proyecto que desarrolla el municipio luego de las intervenciones en barrio Belgrano y en las 67 Viviendas. Anticipó finalmente que la próxima etapa se cumplirá en Alto Comedero, en avenida Yuto, mediante un proyecto definido entre vecinos de los sectores B-3 y barrio Aeroparque.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FpFhfziyvCw