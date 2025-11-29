Jorge premió a atletas que compitieron en el Torneo Regional NOA

Nuestra ciudad fue sede del Torneo Regional NOA “Martín Corradini”, organizado por la Federación Jujeña de Atletismo, y que contó con el decidido apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y del Gobierno de la Provincia.

El intendente de nuestra ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, en compañía del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, hizo entrega de las correspondientes distinciones a los deportistas que destacaron en sus respectivas disciplinas en un torneo regional que involucró a 5 provincias del NOA y a más de 400 atletas que compitieron en las distintas especialidades del Atletismo.

“Fue un día extraordinario, impulsado por la energía de esta hermosa juventud y niñez que realizó una exhibición maravillosa en este campo tan emblemático para nuestra ciudad. Recordamos la impronta que la familia Corradini ha dejado en el atletismo, un ejemplo de esfuerzo constante, que no baja los brazos y trabaja todo el año para hacer posibles eventos como este. Esto nos genera la responsabilidad y el compromiso de acompañar, tanto desde el Gobierno de la Provincia como desde el Municipio”, señaló el mandatario municipal

“La mejor manera de homenajear a estos pilares fundadores de las disciplinas deportivas como el Atletismo es a través de estos eventos, junto a su familia y a todos los que conforman la federación local del atletismo; estar acá, acompañando, significa también un aval del gobierno que confirma que el deporte está en nuestra agenda en el Municipio”, aseguró el intendente en referencia al nombre que se impuso al torneo y consideró, “lo más hermoso que puede pasar es que estos eventos desborden en una convocatoria federal o regional; es hermoso ver que vengan deportistas de otras ciudades; esto tiene que ver también con que nuestros deportistas van superándose y buscando la manera de aprender desde la competencia y obtener una experiencia de vida muy importante”.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, añadió, “estos eventos tienen una gran importancia para todo el movimiento del fin de semana en la ciudad, pero también tienen que ver con el fomento del deporte y la habilitación de instancias competitivas para los chicos que encuentran en el deporte un espacio para el desarrollo personal y el auto-desafío, si bien nosotros trabajamos eminentemente con el deporte desde un punto de vista social y de contención también apuntamos a la competencia”.

Por su parte, la profesora Graciela Corradini, en representación de la Federación Jujeña de Atletismo, detalló, ” alcanzamos los 429 atletas inscriptos de cinco provincias -Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca- con delegaciones muy numerosas, en categorías de U8 hasta mayores; Jujuy tuvo más de 100 participantes de toda la provincia -Capital, Palpalá, Monterrico, San Pedro, Ledesma, Susques; hemos competido en carreras de velocidad, de medio fondos, de saltos y lanzamientos”.

Asimismo, se refirió al homenaje a la figura de Martín Corradini, “la mejor forma de recordarlo es haciendo un torneo de atletismo… creo que desde nos esté mirando va a estar muy contento con este evento”, y extendió sus agradecimientos, “agradecemos el apoyo de parte del Gobierno de la provincia y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y también de parte de los sponsors privados que hicieron que este evento sea posible”.