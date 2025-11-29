Noticias de Jujuy

Noches de los museos: Los Espacios Culturales Fueron Visitados por Cientos de Ciudadanos

Jujuy

La Noche de los Museos en San Salvador de Jujuy atrajo a cientos de ciudadanos, quienes disfrutaron de una variedad de actividades culturales en cinco espacios municipales y los diferentes museos de la provincia. Con entrada libre y gratuita, la jornada promovió la paz y la integración a través de la cultura, destacando el trabajo conjunto con la Red de Museos en la organización del evento.

Sobre la tan esperada actividad, el titular de Cultura y Turismo Municipal, Luciano Córdoba sostuvo que “la Noche de los Museos invita a todos los ciudadanos, ciudadanas, a que recorran los espacios culturales, los museos que están abiertos”.

“Fue con entrada libre y gratuita,  y  una oportunidad muy linda para que puedan conocer aquellos espacios que no conocen y aquellos a los cuales ya han ido, pero saben que hay alguna presentación de algún artista especial esta noche, que la puedan vivir y disfrutar en familia”, sostuvo Córdoba.

Sobre la jornada y el mensaje que se desea dejar a los visitantes, el funcionario dijo que “particularmente tiene que ver donde hay paz, hay cultura, donde hay cultura hay paz y tiene que hacernos pensar, reflexionar que justamente la cultura en sí mismo, los artistas siempre están bregando por vivir en una sociedad más armónica, más integrada y que promueve la paz”.

Además, aprovechó la oportunidad para “felicitar a la Red de Museos que es una asociación de personas que conducen espacios culturales, museos de la provincia de Jujuy, que se autogestiona y que es la que tracciona para que todos los años se pueda llevar adelante la noche de los museos en Jujuy” y prosiguió “nos comprometernos a seguir trabajando en conjunto con la Red de Museos”.

Los edificios municipales que estuvieron a disposición de la ciudadanía fueron “cinco espacios culturales, algunas musicales con coro, con música en vivo, en otros con proyecciones de documentales, en otros son aperturas de muestras pictóricas y en otros, como por ejemplo en este espacio el Museo Mendoza, estuvo pintando en vivo Juan Manuel Taritolay”.

A su turno, Lucena Ricotti, a cargo de la Red de Museos, sostuvo que “esto se hizo una costumbre desde hace 14 años. Ustedes que son la prensa, que son los que difunden cultura y nosotros tratando de articular para que esto de verdad se solidifique”.

“Es una noche para divertirse, para salir, para apagar las pantallas y para conectar con la cultura y con el patrimonio”, culmino Ricotti.

