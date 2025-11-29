Patrimonio pedagógico. La Escuela Normal Juan Ignacio Gorriti abrió su historia en una nueva edición de La Noche de los Museos

La Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” abrió sus puertas a la comunidad durante la Noche de los Museos, celebrada el pasado 28 de noviembre. El histórico edificio, ubicado en el centro de San Salvador de Jujuy, se transformó en un espacio para revivir más de 140 años de patrimonio pedagógico, cultural e institucional.

Valeria Macías, integrante de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana (FHyCS–UNJu), explicó que, en el marco de un proyecto de investigación destinado a reconstruir la historia de la Escuela Normal, se halló un valioso acervo documental que fue exhibido en diversas salas para el público visitante. La muestra recorrió la trayectoria de la institución desde su fundación en 1884 hasta la actualidad.

Entre los objetos destacados se encontraron materiales audiovisuales y una antigua pizarra elaborada en laja y madera, representativa de las primeras escuelas normales. También pudieron observarse actas fundacionales firmadas por Juanita Stevens, con las que se oficializó la denominación “Juan Ignacio Gorriti”. El acervo incluyó además antiguos planes de estudio, programas utilizados por las maestras en 1885 e intercambios epistolares de gran valor histórico.

La muestra recreó, incluso, la oficina original de Juanita Stevens, junto con salas del nivel inicial donde se exhibió material didáctico frebeliano y montessoriano.

La velada reunió a directivos, docentes, estudiantes y familias de todos los niveles, quienes participaron activamente con muestras artísticas, exposiciones, música en vivo y recorridos guiados. La propuesta no solo permitió difundir el patrimonio de la institución, sino también celebrar el profundo sentido de identidad y pertenencia que caracteriza a la comunidad normalista.