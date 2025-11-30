Culto. Referentes de la Iglesia Evangélica de Jujuy y Entre Ríos intensifican su trabajo social con el Gobierno

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, recibió al Director General de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Leandro Jacobi y al pastor Jorge Azua, de la Federación de Iglesias Evangélicas de Entre Ríos, con el fin de articular distintas acciones sociales con las iglesias evangélicas de Jujuy.

En la oportunidad el ministro, acompañado por el secretario de Gobierno, Facundo Luna, destacó la importancia de todos los credos del país, tendientes a fortalecer con el Estado un bien común.

“Para el Estado es clave este rol y para eso vamos a poner a disposición de los representantes de las dos iglesias evangélica de Entre Ríos y Jujuy, articular con ellos que conocen de primera mano las necesidades de la gente”, manifestó Álvarez García.

“Crear la Dirección de Culto, fue la mejor idea para vincular con instituciones como las iglesias, que tienen, además de lo espiritual, tienen un rol social y es por eso que agradezco a los representantes de esa provincia, para trabajar en conjunto y atender las necesidades más urgentes de la gente”, expresó.

Por su parte el pastor Azua, agradeció al ministro el poder reunirse e intercambiar ideas, con el fin de diagramar una agenda de actividades con los representantes de las iglesias evangélicas de Jujuy y generar acciones en forma conjunta.