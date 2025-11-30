Finalizó la 2.ª cohorte de los Ateneos Didácticos de Alfabetización

El sábado 29 de noviembre concluyó la segunda cohorte de los Ateneos Didácticos de Alfabetización, una propuesta formativa que convocó a más de 900 docentes de toda la provincia.

Este espacio, impulsado por el Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con una de las políticas prioritarias: fortalecer las prácticas de enseñanza y mejorar los aprendizajes vinculados a los procesos de alfabetización.

Los ateneos —diseñados y acompañados por el equipo del Plan Provincial de Alfabetización— propiciaron instancias de reflexión, intercambio pedagógico y construcción colectiva de estrategias didácticas, siempre en diálogo con las realidades y desafíos propios de la alfabetización en Jujuy.

Con esta segunda cohorte, la iniciativa alcanza ya a 1.500 docentes involucrados de manera activa y comprometida. Cada encuentro significó un espacio para renovar la convicción y la dedicación hacia cada niño, niña y adolescente, priorizando el fortalecimiento de sus trayectorias educativas y la garantía de aprendizajes para su desarrollo.

El camino recorrido es significativo y marca un avance concreto hacia una educación de calidad, más justa, inclusiva y con propuestas de enseñanza cada vez más sólidas. Queda, sin duda, mucho por seguir construyendo, pero el compromiso compartido entre docentes, equipos técnicos y la comunidad educativa demuestra que es posible transformar la realidad desde el trabajo colectivo.