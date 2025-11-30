Noticias de Jujuy

Finalizó la 2.ª cohorte de los Ateneos Didácticos de Alfabetización

El sábado 29 de noviembre concluyó la segunda cohorte de los Ateneos Didácticos de Alfabetización, una propuesta formativa que convocó a más de 900 docentes de toda la provincia.

Este espacio, impulsado por el Ministerio de Educación, reafirma su compromiso con una de las políticas prioritarias: fortalecer las prácticas de enseñanza y mejorar los aprendizajes vinculados a los procesos de alfabetización.

Los ateneos —diseñados y acompañados por el equipo del Plan Provincial de Alfabetización— propiciaron instancias de reflexión, intercambio pedagógico y construcción colectiva de estrategias didácticas, siempre en diálogo con las realidades y desafíos propios de la alfabetización en Jujuy.

Con esta segunda cohorte, la iniciativa alcanza ya a 1.500 docentes involucrados de manera activa y comprometida. Cada encuentro significó un espacio para renovar la convicción y la dedicación hacia cada niño, niña y adolescente, priorizando el fortalecimiento de sus trayectorias educativas y la garantía de aprendizajes para su desarrollo.

El camino recorrido es significativo y marca un avance concreto hacia una educación de calidad, más justa, inclusiva y con propuestas de enseñanza cada vez más sólidas. Queda, sin duda, mucho por seguir construyendo, pero el compromiso compartido entre docentes, equipos técnicos y la comunidad educativa demuestra que es posible transformar la realidad desde el trabajo colectivo.

