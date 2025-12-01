16 Días de Activismo. Mural por una vida libre de violencias del equipo REE SI! y jóvenes

La intervención se realizó en la sede central del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades en la capital jujeña.

En el marco de los 16 Días de Activismo para la Prevención de las Violencias, el equipo REE SI! realizó un nuevo mural en la sede central del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, en calle Belgrano 1182 de San Salvador de Jujuy.

La propuesta fue creada por el equipo REE SI! y jóvenes quienes participaron del diseño de la obra junto a Lourdes Navarro, Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades. Esta actividad se realizó con la finalidad de promover instancias de reflexión, creación y construcción de nuevas narrativas en torno a los derechos, la igualdad y la prevención de la violencia basada en género.

Por tal motivo, el mural se consolidó como una muestra artística que permite que las juventudes se expresen, creen y transformen sus entornos.

Estuvo presente el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.

Es importante destacar que el Proyecto REE Sí!, se realiza en el marco de EmpowerED, una iniciativa global de UNFPA en alianza con Canadá, que en Argentina cuenta con el apoyo de ONUSIDA, implementada a través del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades con el apoyo de diferentes ministerios, municipios y actores de la sociedad civil.

Esta actividad se concretó dentro de los 16 Días de Activismo; campaña internacional que se celebra del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se extiende hasta el 10 de Diciembre, Día de los Derechos de los Humanos.

Su objetivo es visibilizar, prevenir y erradicar las múltiples formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas así como exigir acciones concretas para garantizar su protección y derechos.