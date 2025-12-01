Cambio Climático. Jujuy actualizó el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero

Jujuy es una provincia comprometida con la generación de información para la elaboración de políticas públicas en la lucha contra el cambio climático.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, encabezó una reunión con la Consultora Internacional ICLEI, que presentó la Actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero que fue trabajada con la participación de la Dirección de Cambio Climático de la provincia, junto a instituciones públicas, privadas, y de la sociedad civil.

Según explicó la titular de la cartera ambiental local, «es también una herramienta que permite conocer con precisión la situación actual de la provincia en materia de emisiones y fortalecer la toma de decisiones para enfrentar el cambio climático y avanzar en la transición hacia un modelo de provincia más sostenible y resiliente».

El inventario se elaboró siguiendo la metodología establecida por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), que contempla cuatro sectores fundamentales para la comparación global:

* Energía.

* AFOLU (Agricultura, Bosques y Otros Usos del Suelo).

* Residuos.

* Procesos Industriales y productos.

Cabe señalar que la actualización se realizó con datos relevados hasta el año 2022, siguiendo la línea del inventario nacional.

«Desde la Dirección de Cambio Climático que lidera Rosario Boggione, junto con un gran equipo, hemos avanzado en articulación con la organización internacional ICLEI, desde donde se brindaron capacitaciones técnicas y acompañamiento para el relevamiento de información en cada sector generador de emisiones», precisó Zigarán. Dijo también que el trabajo articulado con organismos del Gobierno de Jujuy y el sector privado permitió obtener un registro más preciso, sólido y completo que el inventario anterior.

La funcionaria, que deja su cargo el 9 de diciembre próximo -oportunidad en la cual asumirá como diputada nacional por el Frente Provincias Unidas- destacó la disposición y participación de todos los organismos e instituciones del Gobierno de la provincia y también del sector privado: «han colaborado brindando la información necesaria para obtener un inventario actualizado y mucho más preciso y consolidado», dijo. También valoró que «esta herramienta va a servirle a la gestión que continuará con los hitos logrados en estos diez años de trabajo, para tomar decisiones en materia de mitigación y ajustar las medidas de respuesta frente al cambio climático».

Celebró igualmente la posibilidad de contar con la actualización de este inventario, «porque nos muestra cómo estamos, cuánto aporta cada habitante de Jujuy al cambio climático, cómo está cada sector, y qué podemos hacer desde cada lugar para reducir las emisiones”.

“El compromiso con el ambiente y con el planeta es de todos y de cada uno. Esta herramienta nos permite mirar ese aporte individual y colectivo que debemos realizar para mejorar nuestro patrón de emisiones, reducirlas, mitigar acciones y avanzar hacia la carbono-neutralidad que nos propusimos para el año 2050”, concluyó la ministra María Inés Zigarán.

Por su parte, la directora de Cambio Climático, Rosario Boggione, comentó que “la actualización del Inventario de Gases de Efecto Invernadero nos sirve como línea de base para fortalecer el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno de Jujuy en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático”.

La presentación del inventario constituye un momento clave para la provincia, porque permite comprender la evolución de las emisiones desde los inventarios anteriores (2010/2014) y analizar datos de sectores como energía, agricultura, ganadería, usos del suelo, residuos y procesos industriales.

Con esta información estratégica, Jujuy podrá fortalecer políticas públicas ambientales alineadas con los desafíos actuales, consolidando un camino hacia un futuro más sostenible, resiliente y saludable para todos.

En la oportunidad estuvieron presentes también, las profesionales que integran el equipo de Cambio Climático de la provincia: Gabriela Jeckel, Marcela Fernández e Ivana Gonzáles Chaves. También acompañaron los referentes de las diferentes áreas que componen el gabinete del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

