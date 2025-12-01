Juventud. Cierre Anual del Taller de Folclore «Patio Criollo»

La muestra artística ofreció una experiencia cultural enriquecedora , promoviendo el desarrollo de habilidades de jóvenes y adultos, revalorizando la identidad cultural y fortaleciendo las tradiciones y costumbres.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección de Juventud de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó con éxito el cierre anual del taller de folclore para jóvenes y adultos con la muestra artística «Patio Criollo». La presentación se llevó a cabo en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo, y contó con la participación de 60 jóvenes y adultos que asistieron a las clases de folclore durante este año.

La muestra artística «Patio Criollo» ofreció una experiencia cultural enriquecedora, donde los asistentes deleitaron al público con las danzas tradicionales de la región, como la chacarera simple y doble, zamba, bailecito, gato y taquirari. La música en vivo del grupo folclórico Abajeños acompañó la presentación, haciendo bailar a todos los presentes.

El director de Juventud, Darío D’Antuene, la directora de Cultura Gisela Arias, la coordinadora de Cultura, Florencia Cari y la profesora Andrea Sajama, junto a familiares, participaron de la muestra artística, que promueve el desarrollo de habilidades de jóvenes y adultos, revaloriza la identidad cultural y fortalece las tradiciones y costumbres.