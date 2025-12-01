Martes 2: tareas de limpieza y mantenimiento en Av. General Savio

La Dirección de General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a los conductores y a la población en general que el día martes 2 de diciembre a partir de las 8 hs. se llevarán adelante tareas de limpieza en avenida General Savio en sentido norte – sur, desde el Servicio Penitenciario Provincial hasta la curva de la estación de servicios Sigma YPF.

Se solicita a los señores conductores seguir las indicaciones del personal de transito apostado al sector y respetar las señales viales.