Noticias de Jujuy

Martes 2: tareas de limpieza y mantenimiento en Av. General Savio

Jujuy

La Dirección de General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a los conductores y a la población en general que el día martes 2 de diciembre a partir de las 8 hs. se llevarán adelante tareas de limpieza en avenida General Savio en sentido norte – sur, desde el Servicio Penitenciario Provincial hasta la curva de la estación de servicios Sigma YPF.  

Se solicita a los señores conductores seguir las indicaciones del personal de transito apostado al sector y respetar las señales viales.

También podría interesarte
Jujuy

Prevención de la violencia. Acciones para promover el Buen Trato en San Pedro

Jujuy

Cultura. Curso de Poesía, la música y la poesía como patrimonio vivo de Lozano

Jujuy

Turismo. Jujuy fue parte de la «Noche de las Casas de Provincia»

Jujuy

Articulación. Consejo Provincial de Mujeres presente en la Expo «Cosecha de Saberes»

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.