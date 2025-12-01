Turismo. Jujuy fue parte de la «Noche de las Casas de Provincia»

El ministro de Cultura y Turismo estuvo presente en la sede jujeña en CABA durante la 12° edición del evento federal. La jornada incluyó espectáculos en vivo y promoción turística.

En el marco de la 12° edición de la «Noche de las Casas de Provincia», el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, acompañó este jueves las actividades desarrolladas en la representación oficial de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) y el Gobierno de la Ciudad, tuvo como objetivo difundir la oferta cultural, turística y productiva de las jurisdicciones del interior. Jujuy integró el Circuito 2 del recorrido, junto a Chubut, Misiones, Salta, San Juan y Entre Ríos.

Durante la jornada, que se extendió desde las 18 horas hasta la medianoche, Posadas supervisó las acciones de promoción destinadas a captar al público porteño de cara a la próxima temporada de verano. La propuesta jujeña incluyó degustaciones gastronómicas y números musicales, destacándose la actuación de Tomás Lipán en el escenario principal de la sede.

«Es una instancia clave de vinculación directa con el potencial turista y una oportunidad para mostrar la diversidad productiva de la provincia en el centro de Buenos Aires», señaló el funcionario respecto a la participación institucional.

La actividad contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y generó un alto movimiento en la zona del microcentro, donde se realizaron cortes de tránsito para facilitar la circulación peatonal entre las distintas sedes provinciales.