Accesibilidad. El Hospital San Roque inició con la modalidad de turnos por WhatsApp

La herramienta está a disposición de la comunidad desde este 1 de diciembre para prácticas o estudios complementarios.

A un año del inicio de la implementación de WhatsApp para la solicitud de turnos en hospitales de la red pública de Jujuy, el Ministerio de Salud continúa con la incorporación de establecimientos sanitarios a esta modalidad que permite especialmente reducir tiempos de espera y minimizar trámites y gestiones de manera presencial, cumpliendo con los ejes de descentralización y accesibilidad de los servicios del Plan Estratégico de Salud II.

En este caso, desde este 1 de diciembre se sumó el Hospital San Roque de la capital jujeña con la opción de solicitud de turno para estudios complementarios enviando un mensaje vía WhatsApp.

De manera simultánea, la gestión sigue disponible a través del Call Center de Salud 0800 777 7711, de lunes a viernes en el horario de 7 a 19 horas.

Para solicitar turno vía WhatsApp en el Hospital San Roque las personas deben:

1. Solicitar Turno (Práctica y/o exámenes)

2. Reprogramar Turno

3. Cancelar Turno

La solicitud de turno por WhatsApp para la atención en el Hospital San Roque puede realizarse para las siguientes prácticas y/o estudios complementarios:

El uso de mensajería de WhatsApp para la solicitud de turnos se afianzó durante el primer año de trabajo, tras la implementación en la red sanitaria de la provincia a fines de noviembre de 2024.

La estrategia ha permitido un salto de calidad en la atención a la comunidad, otorgando desde su inicio y hasta el 31 de octubre de 2025, un total de 122.280 turnos en 11 efectores de diferentes puntos de la provincia donde se encuentra en funcionamiento, es decir, Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital Snopek de Alto Comedero y en hospitales Paterson de San Pedro; Zabala de Perico; Gallardo de Palpalá; Orías de Libertador; Sequeiros y Pablo Soria de la capital jujeña; Nuestra Señora del Carmen de El Carmen, Presbítero Zegada de Fraile Pintado, San Miguel de Yuto y San Isidro Labrador de Monterrico.