Asistencia Directa. Familias de Palca de Aparzo recibirán refuerzos alimentarios

El 4 de diciembre se entregarán módulos alimentarios en Palca de Aparzo y zonas aledañas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que el jueves 4 de diciembre, en Palca de Aparzo se llevará a cabo la entrega de módulos alimentarios del programa “Comer en Casa”.

En un trabajo colaborativo entre equipo técnico del programa alimentario y las autoridades de la comisión municipal de la localidad mencionada, se desarrollará el operativo de entrega directa de unidades alimentarias destinado a familias vulnerables de esa región.

La entrega se ejecutará de la siguiente forma:

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe tener a mano el DNI original, y las personas con discapacidad el certificado único de discapacidad (C.U.D.).