Cultura. El Ciclo Capillas Musicales lleva a Flautazo a Huacalera

Este sábado, la histórica Capilla Inmaculada Concepción de María en Huacalera será escenario de un concierto de gran calidad artística con entrada libre y gratuita. Ell grupo Flautazo brindará una experiencia musical única en uno de los entornos paisajísticos más singulares de la provincia.

El evento es organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo en conjunto con la Comisión Municipal de Huacalera como parte del Ciclo Capillas Musicales, una iniciativa que pone en valor el rico patrimonio arquitectónico religioso jujeño mediante la música en vivo. La propuesta invita tanto a turistas como a vecinos de la Quebrada a compartir una experiencia cultural distinta.

Una velada para disfrutar del talento artístico en un espacio que respira historia y belleza natural.