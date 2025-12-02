Cultura. Marcos Osácar despliega «Otras Series»: dibujo contemporáneo que invita a una mirada profunda

Este sábado, Casa Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes) abrirá sus puertas para la inauguración oficial de «Otras Series», una muestra de dibujo del artista local Marcos Osácar que promete una experiencia visual cautivadora.

La propuesta es un recorrido por distintos lenguajes del dibujo, donde cada trazo cuenta una historia. La obra se despliega en uno de los espacios culturales más reconocidos de la ciudad, generando un diálogo entre el arte contemporáneo y la arquitectura patrimonial que caracteriza a Casa Macedonio Graz.

El Ministerio de Cultura y Turismo impulsa esta exposición como parte de su compromiso con la difusión de la producción artística local. Desde el 6 de diciembre hasta el 2 de enero, la muestra estará disponible para que visitantes y transeúntes descubran el universo visual que Osácar ha construido a través del dibujo.

La invitación está abierta a toda la comunidad: una oportunidad para conectar con el arte que se crea en Jujuy y reflexionar sobre lo que «otras series» tienen para revelarnos.