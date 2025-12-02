Noticias de Jujuy

Cultura. Presentan investigación sobre arte rupestre de Inca Cueva

Jujuy
Presentan investigación sobre arte rupestre de Inca Cueva

Se presenta el libro «Inca Cueva. Arte Rupestre de la Quebrada de Humahuaca», resultado de investigaciones financiadas por el Ministerio de Cultura y Turismo.

La jornada incluye conferencias de especialistas sobre arqueometría y arte rupestre jujeño, así como la presentación formal del libro editado por la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Participarán autoridades provinciales, investigadores del CONICET y especialistas que comparten los hallazgos de esta investigación sobre las manifestaciones artísticas que dejaron nuestros antepasados en la piedra.

Es una invitación para conocer más sobre el patrimonio arqueológico de la provincia.

