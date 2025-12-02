Juego responsable. El CEPAM y el INPROJUY realizarán jornada especial para adultos mayores

La propuesta facilita espacios de encuentro, recreación, socialización y formación en hábitos de juego responsable.
El próximo jueves 4 de diciembre, el Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) llevarán adelante una jornada especial destinada a personas mayores, con el propósito de promover espacios de encuentro, recreación, socialización y formación en hábitos de juego responsable.
La propuesta incluirá dos actividades principales:
• 9 horas – Lota en el CEPAM (cupos limitados)
• 15 horas – Segundo encuentro recreativo, con actividades lúdicas y preventivas
A lo largo del día, las y los participantes podrán disfrutar de un desayuno durante la actividad matutina y una merienda en el turno tarde, generando momentos de diálogo, intercambio y convivencia pensados para fortalecer vínculos y promover el bienestar integral de las personas mayores.
La jornada incorpora la Lota como una dinámica lúdica y formativa, permitiendo transmitir información accesible y clara sobre:
• Señales de alarma del juego compulsivo
• Identificación de comportamientos de riesgo
• Importancia de solicitar acompañamiento profesional cuando sea necesario
• Recursos y lugares de ayuda disponibles para orientación o atención especializada
Esta metodología busca acercar contenidos preventivos de forma amena, respetuosa y acorde a las necesidades de la población adulta mayor
Uno de los ejes centrales será la promoción del juego responsable, destacando la importancia de:
• Jugar exclusivamente en lugares autorizados
• Respetar las normas vigentes que regulan la actividad
• Comprender el valor de participar en un marco seguro, legal y fiscalizado, que proteja a las personas y evite prácticas de riesgo
La jornada ofrecerá momentos de entretenimiento, baile, premios y actividades recreativas, en un ambiente cuidado y respetuoso, especialmente diseñado para que las personas mayores vivan una experiencia positiva, enriquecedora y segura. Desde el CEPAM y el INPROJUY se invita a la comunidad de adultos mayores a sumarse a esta propuesta.
