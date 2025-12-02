La Comisión de Educación, la Junta de Calificación y los gremios docentes presentaron el proyecto de modificación de la Ley de la Grilla Docente

En el salón Dr. Manuel Padilla, la Comisión de Educación llevó adelante una reunión con la participación de los vocales de la Junta Provincial de Calificación Docente, directores de niveles educativos, abogadas del Ministerio de Educación y representantes gremiales, donde se presentó el Proyecto de Ley de modificación de la Ley N 6298 Grilla Docente. El encuentro marcó la culminación de un trabajo de más de un año y medio orientado a reconocer integralmente la labor educativa.

Participaron el presidente de la Junta Provincial de Calificación Docente, Prof. Darío Abán, junto a su equipo técnico; la Dra. Mariela Sorroza, directora de Despacho y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación; la Dra. Tatiana Reinoso, directora de Títulos; la Lic. Carolina Calvo, directora de Nivel Superior; y el Lic. Pablo Campos, director de Nivel Secundario.

También asistieron la secretaria general del CEDEMS, Prof. Mercedes Sosa; la Prof. María Romero (UDA); la Prof. Mercedes Chaile y Raúl Borda (ASDEA), Daniel Martínez (AMET), además de los vocales de las distintas Salas que integran la Junta Provincial de Calificación Docente.

Luego de la reunión, la presidenta de la Comisión, diputada María Teresa Ferrín, destacó el avance del proyecto de modificación de la grilla vigente, que incorpora actualizaciones de puntajes y el reconocimiento de categorías previamente no valoradas. Señaló que estas mejoras buscan reflejar de manera más justa las tareas que los docentes desempeñan en las aulas y en las instituciones. Asimismo, subrayó la participación de los diputados Gustavo Arias y Diego Cruz en el proceso de análisis y elaboración de la propuesta.

Informó que el trabajo llevó más de un año y medio, iniciado en julio del año pasado y concluido en noviembre, con un debate riquísimo donde se prioriza la necesidad de reconocer la labor cotidiana del docente. Detalló que ahora se valoran instancias antes ignoradas, como proyectos educativos y otras prácticas de enseñanza. Asimismo, se elevó el puntaje del título, que pasó de 10 a 12 puntos, junto con otras mejoras destinadas a fortalecer la carrera docente.

Ferrin subrayó que la actualización de la grilla no solo beneficia al trabajador de la educación, sino que también implica un impacto directo en la calidad educativa. Adelantó que se espera que esta modificación sea aprobada en la sesión extraordinaria esta semana, destacando la importancia de la colaboración con los gremios en este proceso.

Por su parte, el Presidente de la junta Provincial de Capacitación, Prof. Darío Aban, destacó los cambios en la grilla docente y consideró que este es un día importante para la docencia, ya que desde julio del año pasado se trabaja en la unificación de criterios y en los ajustes necesarios a la ley promulgada en 2022, la cual presentaba problemas de aplicabilidad, señaló.

Abán explicó que el proceso se llevó adelante de manera conjunta con todas las salas de vocales, inicial, primario, secundario, superior y técnicoprofesional y posteriormente se amplió la convocatoria a los sindicatos y a la propia Comisión de Educación. Durante este período se realizaron numerosos plenarios, tanto en el Ministerio de Educación como en las sedes gremiales, donde tras un debate amplio se alcanzó un acuerdo considerado muy positivo para la valoración de la trayectoria profesional docente.

El funcionario también se refirió al proceso de asignación de cargos, informó que, a más de 40 años de promulgación de la ley, el ingreso a la docencia se realizará en diciembre. Señaló que, por instrucciones de la ministra de Educación, este cambio permitirá que las escuelas de nivel inicial y primario cuenten con su plantel completo antes de iniciar el ciclo lectivo. Indicó además que los traslados iniciales ya concluyeron y que el ingreso se concretará a partir del 15 de diciembre, evitando la histórica problemática de cubrir vacantes recién en marzo. Señaló que esta medida representa un beneficio pedagógico y organizacional para todas las instituciones educativas de la provincia, asegurando que los niños comiencen el año escolar con el plantel docente completo.

En tanto, la Secretaria General de Gremio CEDEMS, Prof. Mercedes Sosa explicó que los gremios participaron con el objetivo de reafirmar el trabajo conjunto que desde hace un año se viene realizando para modificar la grilla aprobada en 2018, la cual recibió numerosas críticas por generar situaciones de injusticia.

La dirigente indicó que el sindicato fue receptando cada uno de los reclamos de los docentes, como el caso de capacitaciones y maestrías que no eran reconocidas en la normativa vigente.

Reunimos todas las quejas y las llevamos a la mesa de construcción de la modificatoria, afirmó, destacando que hoy se expusieron los avances ante los diputados provinciales.

Asimismo, indicó que los gremios ya están habilitados para difundir la información con conocimiento de causa, tras la exposición detallada de la ley y sus articulados.

Finalmente, consideró que la propuesta es auspiciosa para la educación, ya que implica un reconocimiento mayor a la formación docente, lo que antes valía 0,50 ahora pasará a valer 1,50. No hay disminución, sino una valoración de prácticas y capacitaciones que antes no eran tenidas en cuenta.