Políticas públicas. Jujuy asegura la respuesta frente al VIH-SIDA

Un total de 1495 personas viven con VIH en nuestra provincia. El 95% cuenta con provisión de medicación del sistema público de salud.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó este 1 de diciembre, Día Mundial en respuesta al VIH-SIDA, que la provincia continúa fortaleciendo el abordaje de manera integral gracias al trabajo de sus equipos y al despliegue de estrategias territoriales para facilitar más testeos, más diagnósticos tempranos, más accesibilidad y más personas en tratamiento, mientras registra mortalidad más baja de los últimos diez años.

En nuestra provincia, un total de 1495 personas viven con VIH y el 95% cuenta con provisión de medicación del sistema público de salud, cumpliendo de este modo con los estándares de OPS/OMS.

Este trabajo sostenido por decisión del Gobierno de Jujuy, ha permitido contener las dificultades presentadas en el último tiempo respecto a la provisión por parte de Nación. Frente a esta situación, la Provincia asumió con recursos propios la compra y provisión de medicación e insumos, asegurando accesibilidad y calidad de vida a las personas con VIH.

En la respuesta frente al VIH, entre enero y noviembre de 2025 se realizaron a través de la red de 45 Centros de Promoción, Asesoramiento y Testeo de VIH (CEPAT) y unidades hospitalarias, 75.794 test para VIH en la provincia, esfuerzo que permitió detectar 160 casos nuevos de VIH y dando cuenta que una mayor detección está directamente asociada a un mayor acceso al testeo.

Con estos datos, la tasa actual de VIH se ubica en 19,7 cada 100 mil habitantes mientras la tasa de mortalidad es 2,5, es decir, la menor tasa registrada en la última década a nivel provincial y dentro del promedio nacional con importancia clave del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a la medicación y el fortalecimiento del seguimiento clínico.

Equipos de Salud realizaron este lunes testeos rápidos y asesoramiento en VIH-SIDA y sífilis a través de la red de CEPAT junto a equipos de puestos de salud, CAPS y hospitales y en articulación con municipios, organizaciones vecinales y de la sociedad civil.

Las actividades abiertas a la comunidad tienen como objetivo fortalecer promoción y prevención de acuerdo al Plan Estratégico de Salud, facilitando herramientas para el cuidado de la salud, el ejercicio de derechos y reiterando la importancia del testeo gratuito, voluntario, confidencial y con resultado en el momento.

El trabajo de Salud en toda la provincia, promueve al acceso a información sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); accesibilidad al testeo para reducir los diagnósticos tardíos y el testeo y asesoramiento a personas gestantes para evitar la transmisión materno-infantil del VIH e ITS e incluir a sus parejas; asimismo, disminuir el estigma y la discriminación en torno al VIH y otras ITS a través del asesoramiento y consejería.

Los CEPAT ubicados en todas las áreas operativas de la provincia permiten la búsqueda activa de potenciales casos, facilitan información permanente y garantizan pleno acceso al testeo que se recomienda al menos dos veces al año para el diagnóstico temprano. Así, iniciando el tratamiento antirretroviral gratuito lo antes posible, luego de 6 meses con seguimiento estricto, chequeo periódico y control de carga viral, se logra que la persona no transmita el virus asegurando calidad de vida.

Se trata del virus de inmunodeficiencia humana que afecta principalmente las células del sistema inmune, es decir, las que defienden al organismo de distintas infecciones.

Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es la etapa avanzada de la infección del VIH, es decir, cuando el sistema de defensas se encuentra muy debilitado y se desarrollan complicaciones asociadas al virus.

Fundamental, uso del preservativo peneano o vaginal y el campo de látex: es el único método para prevenir el virus y otras ITS y debe utilizarse siempre en todas las relaciones sexuales (anales, vaginales u orales).

Además, nunca se deben compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, alicates, piercings, agujas para tatuar o cualquier otro elemento cortante o punzante en general.

También, podemos acceder a la profilaxis pre exposición y pro exposición que disminuye en un 98% la posibilidad de transmisión de VIH.

El test de VIH

• Es gratuito, puede solicitarse en hospitales o centros de salud públicos de todo el país y en Jujuy en cualquiera de los 45 CEPAT

• Es voluntario, nadie puede ser obligado a acceder a la prueba

• Es confidencial, nadie puede revelar la práctica realizada ni el resultado

• Se realiza con asesoramiento previo del equipo de salud sin requerimiento de documento de identidad u orden médica

Miércoles 3 de diciembre

San Salvador de Jujuy

• Instituto Superior Tello. 9 a 13 horas

Perico

• Escuela de Comercio Nº 1 – 10 a 12 horas

Jueves 4 de diciembre

San Salvador de Jujuy

• Multiespacio General Arias. 9 a 13 horas

• Colegio Nacional N° 2. 9 a 13 horas

Sábado 6 de diciembre

Perico

• Plaza San Martín – 17 a 21 horas

Por consultas, se solicita concurrir al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o ubicar el CEPAT más cercano al domicilio en http://salud.jujuy.gob.ar/cepat/.